6 مرکز امداد کشور به "بالگرد پزشکی" مجهز هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا معصومی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از بیمارستان کلاله افزود: تجهیز مراکز امداد فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی کشور به مدی کوپتر از برنامه های شاخص برنامه پنجم توسعه است.

وی اظهار داشت: این مراکز در تهران، شاهرود، مشهد، اصفهان، زاهدان و اهواز خدمت رسانی می کنند.



معصومی افزود : به علت کمبود اعتبار این مراکز فوریت های پیش بیمارستانی مدی کوپتر ندارند و به صورت خرید خدمت از مدی کوپترهای نیروهای نظامی استفاده می کنند.



وی افزود: تنها مرکز دارای مدی کوپتر کشور در آمل قرار دارد که چهار سال پیش افتتاح شده است.



معصومی افزود : با بررسی های صورت گرفته مقرر شده است پایگاههای امداد پیش بیمارستانی در 45 منطقه مستقر شود.



وی افزود : براساس آئین نامه ارتقاء و تکمیل پایگاههای فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مقرر شده بود در جاده های کشور فوریت های پزشکی کمتراز 15 دقیقه، در تهران کمتر از 11 دقیقه و در دیگر کلان شهرها کمتر از 10 دقیقه و در باقی شهرستانها کمتر از هشت دقیقه باشد.



معصومی افزود: با تلاش همکاران به جز تهران این استاندارها در دیگر مناطق کشور رعایت می شود و در تهران میانگین این زمان 12 دقیقه وسی ثانیه است.



وی همچنین از جایگزین شدن آمبولانس های مراکز فوریت های پزشکی کشور به تعداد دو هزار دستگاه آمبولانس در پنج سال گذشته خبر داد و افزود: در این مدت سه هزار و 500 دستگاه آمبولانس جدید دیگر به هزار و800 مرکز فوریت های پزشکی که در کشور فعالیت می کنند، افزوده شده است.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت ها پزشکی کشور برای بازدید از بیمارستان 56 تختخوابی حضرت رسول اکرم (ص) به شهرستان کلاله استان گلستان سفر کرده است.