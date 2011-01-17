به گزارش خبرگزاری مهر، آثار برگزیدگان این جشنواره از میان 825 عنوان اثر ارسالی از سوی 477 نویسنده انتخاب میشود.
هیئت داوران به دبیری علمی کامران پارسینژاد، تعداد 30 اثر را در مرحله نهایی انتخاب و رتبهبندی میکنند تا در نهایت به برگزیدگان رتبههای اول تا سوم به ترتیب مبلغ 25، 20 و 15 میلیون ریال اهدا شود.
همچنین علاوه بر انتشار داستانهای رتبهبندی شده از چهارم تا سیام در قالب کتابی با عنوان "یوسف 4"، دبیرخانه این جشنواره به نفرات چهارم تا بیستم نیز مبلغ 5 میلیون ریال اهدا میکند.
مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس از ساعت 17 تا 20 در آمفی تئاتر فرهنگسرای ارسباران برپا خواهد شد.
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