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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

برگزیدگان جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس معرفی می‌شوند

برگزیدگان جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس معرفی می‌شوند

آیین اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان چهارمین جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس (جایزه ادبی یوسف) شنبه 9 بهمن در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار برگزیدگان این جشنواره از میان 825 عنوان اثر ارسالی از سوی 477 نویسنده انتخاب می‌شود.

هیئت داوران به دبیری علمی کامران پارسی‌نژاد، تعداد 30 اثر را در مرحله نهایی انتخاب و رتبه‌بندی می‌کنند تا در نهایت به برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم به ترتیب مبلغ 25، 20 و 15 میلیون ریال اهدا شود.

همچنین علاوه بر انتشار داستانهای رتبه‌بندی شده از چهارم تا سی‌ام در قالب کتابی با عنوان "یوسف 4"، دبیرخانه این جشنواره به نفرات چهارم تا بیستم نیز مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می‌کند.

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس از ساعت 17 تا 20 در آمفی تئاتر فرهنگسرای ارسباران برپا خواهد شد.
 

کد مطلب 1234022

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