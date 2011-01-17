مبنای محاسبه شاخص کل واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر حسن قالیباف اصل در خصوص تغییر پایه شاخص گفت: شاخص کل تا آذرماه 87 که سیستم معاملاتی جدید در بازار فعال نشده بود، فقط بر مبنای قیمت سهام شرکت‌ها محاسبه می‌شد که این درست نبود.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار ادامه داد: پس از راه‌اندازی سیستم جدید معاملاتی، امکانی فراهم شد تا علاوه بر قیمت سهام، بازده نقدی هم در محاسبه شاخص لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد: بورس اوراق بهادار ایران بازاری است که شرکتها سودنقدی بالایی را میان سهام‌داران خود تقسیم می‌کنند، به علاوه نسبت متوسط قیمت به عایدی (E/P) پائین است، در این شرایط اگر شاخص نشان دهنده قیمت و بازده نقدی نباشد، عملکرد بازار سرمایه به درستی گزارش نمی‌شود.

قالیباف اصل با اشاره به اینکه تغییر پایه شاخص باید از یک مبنایی آغاز می شد، ابراز کرد: مبنای واقعی در بازار عدد قبلی شاخص کل (9هزار واحد) بود که از همان مبنا هم محاسبه شاخص جدید شروع شد.

مدیرعامل شرکت بورس با بیان اینکه در سیستم معاملات جدید چنین پیش شرطی وجود داشت، تصریح کرد: در مورد نحوه تغییر پایه شاخص، جلسات متعدد با بورس‌های خارجی و همچنین موسسات محاسبه کننده شاخص مانند S&P، برگزار و سپس تصمیم‌گیری شد.

وی در پایان تصریح کرد: به هر حال، مبنای محاسبه شاخص نیازمند تغییر بود و باید از یک عدد واقعی محاسبات شروع می‌شد که این عدد همان 9 هزار واحد پیشین بود.