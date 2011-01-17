روحانیت همواره کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله سید هاشم حسینی ‌بوشهری در دیدار شورای فرماندهی تیپ امام جعفر صادق‌(ع) و مسئولان پایگاه‌های مقاومت بسیج با بیان اینکه این یگان، جایگاه خود را پیدا کرده و امروز شناخته شده است، گفت: این مجموعه متشکل از طلاب، فضلا و اساتیدی است که بر اساس درک شرایط و زمان به صحنه آمده‌اند و روز به روز بر کارایی و توانمندی‌ و مجاهدت آنان افزوده می‌شود.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سالروز شهادت نواب صفوی، اظهار داشت: از منظر امام صادق‌(ع) علمی که مردم باید بدانند، خداشناسی، نعمت‌شناسی و وظیفه‌شناسی و دشمن‌شناسی است که این عناصر نیاز امروز و فردای جامعه است و باید به آن پایبند باشیم.



امام جمعه قم با بیان اینکه اگر در حال حاضر سخن از بصیرت، آگاهی و هوشیاری مطرح می‌شود، همان‌ وظیفه‌شناسی و دشمن‌شناسی است که اگر در هر زمانی اتفاق بیافتد کارستانی به وجود خواهد آمد.



معاون جامعه و روحانیت جامعه مدرسین حوزه با اشاره به اینکه در زمان شهید نواب صفوی، تعداد معتقدان به وظیفه‌شناسی و دشمن‌شناسی از تعداد انگشتان تجاوز نمی‌کرد، خاطرنشان کرد: نواب صفوی در فضای سخت و طاغوت زده، فریاد زدند و ضرورت را گوشزد می‌کردند اما کسانی که دشمن را در قالب دشمن بنیان برانداز تلقی نمی‌کردند و مسائل را به گونه‌ای دیگر جلوه می‌دادند، می‌گفتند: نواب جوانی احساساتی است!



حسینی‌بوشهری ادامه داد: نواب‌صفوی و همفکرانش بالای چوبه دار رفتند اما فضای تکلیف‌شناسی به وجود آمد و چه زیباست که انسان عالم، بصیر نیز باشد و چه زیباتر است در عین اینکه عالم نیست اما بصیر است.



حوزه فقط به تکلیف عمل می‌کند



عضو شورایعالی حوزه‌های علمیه، تکلیف‌شناسی را مسئله‌ای مهم برشمرد و گفت: حوزه‌های علمیه، بزرگان، مراجع و روحانیت نوعا در طول تاریخ، آگاهی لازم را داشته‌اند؛ به گونه‌ای که در مواقعی هم که لازم نبوده به صحنه بیایند و یا سخنرانی کنند، با یک سکوت معنی‌دار، پیام خود را به حوزویان و دیگران رسانده‌اند.



وی در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام فرار شاه خائن از ایران، اظهار داشت: کسانی که خائن به ملت خود هستند و یا رو در‌ روی ملت می‌ایستند از مملکت فرار می‌کنند یا دست به خودکشی می‌زند و این سرنوشت دیکتاتور‌هاست.



آیت الله حسینی‌بوشهری با بیان اینکه روحانیت با احساس تکلیف در کنار حضرت امام جمع شدند و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند، خاطرنشان کرد: روحانیت همیشه در طول انقلاب اسلامی، مورد طعنه و تهمت قرار گرفته، امام(ره) خم به ابرو نیاورده و همواره کارنامه درخشان از خود بر جای گذاشته است.



عضو خبرگان رهبری تصریح کرد: روحانیت همیشه به دنبال عمل به وظیفه و تکلیف بوده و امروز نیز اگر رهبری یک کلمه بر زبان جاری می‌کنند با تمام وجود همراه ایشان هستند.



حضور رهبری فضای قم را عطرآگین کرد



وی با اشاره به سفر مقام‌معظم‌رهبری به قم، گفت: ما هنوز فضای عطرآگین حضور رهبری در قم را استشمام می‌کنیم و آن حضور و کلمات پر معنی همچنان سایه افکن است.



عضو شورایعالی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: در سایه وجود رهبری، قله‌های ناپیموده را بپیماییم تا جهانیان در برابر ترقی و پیشرفت ایران اسلامی دچار بهت و ناباوری شوند.



حسینی‌بوشهری با اشاره به فعالیت روحانیون در عرصه‌های مختلف نظام آن را بسیار ارزشمند برشمرده و یادآور شد: طلاب نباید بحث تحقیق و عالم شدن را فراموش کنند، چه زیباست که طلاب صاحب کرسی درس و تحقیق در عرصه‌ جهانی نیز حضور دارند و عرصه را بر دیگران تنگ می‌کنند.



وی با اشاره به اینکه کار اجرایی، طلاب را از فعالیت‌های علمی باز ندارد، افزود: مباحث اجرایی باعث غفلت طلاب و روحانیون از درس و بحث نشود.