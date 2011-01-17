موجودیت تعزیه باید به صورت مردمی تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد حسین شفیعی ها صبح دوشنبه در نشست با اعضای هیئت مدیره انجمن تعزیه قزوین اظهارداشت: قزوین به دلیل جایگاه وی‍ژه ای که در حوزه تعزیه دارد می بایست نسبت به احیا و تثبیت مکتب تعزیه قزوین، بیشتر تلاش کند که این کار با توجه اعضای انجمن تعزیه استان میسر خواهد شد.

شفیعی ها افزود: بدون شک حمایت های دولتی باعث ایجاد انگیزه های فراوان و خیزهای بلند در مسائل فرهنگی هنری خواهد شد اما نباید از یاد ببریم که موجودیت تعزیه می بایست به صورت مردمی تامین شود، اگر چه دولت هم وظیفه خود را نسبت به این هنر دینی فاخر هرگز فراموش نخواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در ادامه گفت: خوشبختانه حضور دلسوزان متعهد در انجمن تعزیه و اداره مردمی آن در استان مایه مباهات اهالی تعزیه و همه علاقمندان به فرهنگ و هنر ناب اسلامی شده است.

شفیعی ها اظهار امیدواری کرد: فضای انجمن با اتخاذ این شیوه مناسب همچنان مردمی باقی بماند و به مرور زمان شاهد رونق این هنر دینی در استان هم باشیم.

در ادامه هر یک از اعضای هیئت مدیره انجمن تعزیه استان قزوین درخواست ها و پیشنهاد های خود را مطرح کردند.

اختصاص زمین به عنوان تکیه ای مختص تعزیه قزوین، برگزاری همایش های ‌پژوهشی در باب مکتب تعزیه قزوین و برخورد جدی و قاطع با دوره گردهایی که شان تعزیه را خدشه دار می کنند از مسائل مطرح شده در این نشست بود.