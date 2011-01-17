47 روستای نمین به شبکه گاز کشور متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر در نمین، سید تقی دریتیم پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: همزمان با دهه فجر امسال نیز گازرسانی به 18 روستای تابعه شهرستان نمین کلنگ زنی خواهد شد.

وی تعداد روستاهای در حال گازرسانی این شهرستان را نیز شش روستا عنوان کرد و خواستار طراحی و اجرای گازرسانی به 13 روستای منطقه "پیله رود" از توابع شهرستان نمین از سوی شرکت گاز استان شد.

فرماندار نمین همچنین از افتتاح و بهره برداری از تعداد 26 پروژه عمرانی در دهه فجر سال جاری در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه سه پروژه اقتصادی نیز با هزینه 12 میلیارد و 650 میلیون ریال به همین مناسبت در سطح شهرستان آغاز به کار خواهد کرد، افزود: تعداد پنج پروژه نیز با اعتبار مصوب پنج میلیارد ریال طی این ایام در نمین کلنگ زنی خواهند شد.

دریتیم با اشاره به فعالیت 10 کمیته برای برگزاری برنامه های دهه فجر امسال در سطح شهرستان نمین، امنیت، آرامش و توفیقات حاصل شده در شاخصهای مختلف توسعه ای منطقه را مرهون انقلاب اسلامی دانست و بر حفظ و انتقال خاطرات و آرمانهای انقلاب اسلامی در جامعه بویژه به نسل جوان تاکید کرد.



وی همچنین از واگذاری 30 هکتار زمین در محدوده شهر نمین به منظور توسعه دانشکده پردیس این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: مقرر شده با تأیید دانشگاه محقق اردبیلی نسبت به تحویل زمین به مسکن و شهرسازی جهت توسعه دانشکده و احداث ساختمان دانشگاه پردیس اقدام شود.

رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان نمین نیز در این جلسه با اشاره به احداث ساختمان دانشگاه پیام نور این شهرستان ابراز داشت: این ساختمان در دو طبقه و از سال 88 با اعتبار مصوب 12 میلیارد و 500 میلیون ریال آغاز شده و در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی 55 درصد در حال اجراست.

فردین نظافتی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 600 دانشجو در هفت رشته کارشناسی در دانشگاه پیام نور مشغول تحصیل هستند، خاطر نشان کرد: تعداد 680 دانشجو نیز در پنج رشته کارشناسی و در سه رشته کارشناسی ارشد در دانشکده پردیس شهرستان نمین در حال تحصیل هستند.