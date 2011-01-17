به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان سلیمانی صبح امروز در ابتدای نشست خبری هفتمین مجمع استادان زبان و ادبیات فارسی که البته با یکساعت تاخیر در هتل لاله تهران محل استقرار استادان خارجی دعوت شده به این مجمع برپا شد، از این تاخیر طولانی مدت عذرخواهی کرد و در ادامه با اشاره به سابقه 14 ساله این رویداد فرهنگی گفت: مجمع استادان زبان و ادبیات فارسی هر دو سال یک بار برگزار می‌شود و تاکنون 5 مجمع در ایران و یک مجمع در دوشنبه (پایتخت تاجیکستان) برگزار شده است.

وی با بیان اینکه هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی با همکاری مشترک مرکز گسترش زبان فارسی و شورای گسترش زبان فارسی در روزهای 28 و 29 دیماه برگزار می‌شود، هدف اصلی از برپایی آن را آشنایی استادان زبان و ادبیات فارسی ایران و کشورهای دیگر عنوان کرد و افزود: شناخت آنها از پیشرفت‌های زبان آموزی در کشورهای یکدیگر از دیگر اهداف ماست.

رئیس مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی همچنین به حضور دو نسل از استادان زبان فارسی در این مجمع اشاره کرد و تاکید کرد: ما شاهد حضور مجموعه‌ای از تجارب ارزنده در کنار یکدیگر خواهیم بود و قطعاً این داد و ستد به سود ارتقاء زبان فارسی خواهد بود.

برگزاری هفتمین مجمع با حضور 250 استاد خارجی زبان فارسی

در این نشست همچنین عباسعلی وفایی رئیس شورای گسترش زبان فارسی و دبیر هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، آن را هم به لحاظ تعداد استادان حاضر و هم از جهت کیفی "کاملاً متفاوت" با شش مجمع قبلی توصیف کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تعداد استادان خارجی حاضر در این مجمع و ملیّت آنها، گفت: تعداد استادان زبان و ادبیات فارسی خارجی حاضر در مجمع حدود 250 نفر است.

وی با اشاره به دریافت 350 مقاله از استادان داخلی و خارجی زبان و ادبیات فارسی از پذیرش 300 مقاله خبر داد و گفت: این آثار در مجموعه مقالات مجمع چاپ شده و به همراه دو لوح فشرده که توسط شورای گسترش زبان فارسی و با هدف تقویت این زبان و آموزش کاربردی آن به انگلیسی زبانان و فرانسوی زبانان تدوین شده، طی دو روز برپایی مجمع عرضه خواهد شد.

دبیر هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی از ورود بیش از 160 نفر از مهمانان خارجی در این مجمع از جمعه هفته گذشته تا امروز به کشور خبر داد و افزود: 15 نفر از کسانی که هم‌اکنون دوره دانش‌افزایی زبان فارسی را در کشورمان سپری می‌کنند، در این مجمع حضور دارند. در هفته گذشته هم از 27 استاد دیگر دعوت کردیم که آنها هم در مجمع حضور خواهند داشت.

وفایی اضافه کرد: علاوه بر اینها 16 نفر از دانشجویان دوره دکتری و استادان زبان چینی شاغل در دانشگاه‌های ایران در این مجمع حضور دارند. از 40 دانشجوی خارجی که در "جامعه المصطفی" (قم) مشغول به تحصیل زبان فارسی‌اند و نیز همه دانشجویان دوره دکتری کشورهای مختلف مشغول به تحصیل در ایران که مجموعاً 60 نفر هستند، برای حضور در مجمع دعوت به عمل آمده است.

رئیس شورای گسترش زبان فارسی همچنین از حضور 120 استاد زبان و ادبیات فارسی داخل کشور در این مجمع خبر داد و با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت در سال جاری و نیز مذاکراتی که با وزیر ارشاد انجام شده است، ابراز امیدواری کرد هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی "بسیار باشکوه و کاملاً متفاوت" را 6 دوره قبل برگزار شود.

به گفته وی استادانی از کشورهای آذربایجان، اوکراین، اردن، ازبکستان، ارمنستان، افغانستان، انگلستان، بلاروس، بنگلادش، بوسنی، پاکستان، پرتغال، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری چک، چین، سوریه، سوئد، روسیه، سودان، صربستان، عراق، فرانسه، قزاقستان، کویت، گرجستان، لبنان، لهستان، لیتوانی، هند، ایتالیا، مجارستان، ونزوئلا، الجزایر، تایلند، نیجریه، آلمان، بلژیک، کلمبیا و قرقیزستان در این مجمع حضور خواهند داشت.

حضور احتمالی رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه

وفایی همچنین از برگزاری 6 نشست تخصصی در مجمع دوروزه استادان زبان و ادبیات فارسی خبر داد و بررسی وضعیت ادبیات تطبیقی، سیمای جهانی ادبیات فارسی، ادبیات انقلاب اسلامی و تاثیر ادبیات فارسی بر ادبیات دیگر کشورها را از موضوعات آنها عنوان کرد و از سخنرانی و شعرخوانی چهره‌های ادبی مانند کاووس حسنلی، محمود اکرامی‌فر، محمدرضا عبدالملکیان، محمدعلی بهمنی و عرفان نظرآهاری و نیز چند شاعر خارجی در این مجمع خبر داد.

رئیس شورای گسترش زبان فارسی همچنین از عرضه کتاب‌هایی مرتبط با موضوعات مجمع در قالب نمایشگاهی در کنار این مجمع خبر داد و گفت: این مجمع دوروزه قرار است ساعت 9 صبح فردا (چهارشنبه 28 دی) با سخنرانی رئیس جمهور در تالار علامه امینی دانشگاه تهران آغاز شود. در این روز علاوه بر بنده، وزیر ارشاد و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز سخنرانی خواهند کرد. برنامه‌های دو روز مجمع تا ساعت 18 ادامه خواهد یافت و با سخنرانی غلامعلی حداد عادل به کار خود پایان می‌دهد.

به گفته دبیر هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی مجموعاً 70 درصد سخنرانان این مجمع استادان خارجی و 30 درصد استادان ایرانی رشته زبان و ادبیات فارسی هستند.