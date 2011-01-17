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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

جشنواره الگوی برتر تدریس در مشهد برگزار می شود

جشنواره الگوی برتر تدریس در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی از برگزاری جشنواره الگوی برتر تدریس در مشهد خبر داد.

رمضان نیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: این جشنواره در دروس آمادگی دفاعی، رایانه و روان شناسی در خراسان رضوی برگزار می شود.

وی با اشاره به این که معلم نقش محوری در فرایند یاددهی و یادگیری دارد افزود: از آن جا که تدریس موثر سبب شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان و تقویت مهارت ها و قابلیت های آنان می شود لازم است از روش های هدفمند، جذاب و موثر در آموزش و تدریس به دانش آموزان استفاده شود.

نیری شناسایی و ترویج روش های کارآمد در تدریس، فراهم نمودن زمینه های بروز خلاقیت و نوآوری معلمان، توسعه و گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین معلمان و مستند سازی گسترش و تعمیم روشهای نوین یاددهی یادگیری را از اهداف این جشنواره برشمرد و افزود: مرحله منطقه ای تا پانزدهم اسفند، مرحله استانی اردیبهشت ماه و مرحله کشوری تابستان سال آینده برگزار می شود.

وی یادآور شد به برگزیدگان در هر مرحله لوح یادبود و هدایای ارزنده ای اهدا می شود.
 

کد مطلب 1234050

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