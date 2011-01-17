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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

با حکم وزیر بهداشت/

سرپرست دانشگاه‌ علوم پزشکی خراسان جنوبی منصوب شد

سرپرست دانشگاه‌ علوم پزشکی خراسان جنوبی منصوب شد

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر قاسم کریمی را به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (خراسان جنوبی) منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در این حکم خطاب به دکتر کریمی یادآور شده است: "خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان برگزیده خویش اعطا فرموده است. لذا نظر به تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند (خراسان جنوبی) منصوب می‌شوید تا با اتکال به ذات باریتعالی و رعایت جوانب شرعی و قانونی انجام وظیفه نمایید."

پیش از این دکتر مراد هاشم زهی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (خراسان جنوبی) را برعهده داشت. این تغییر بیست و چهارمین تغییر در ریاست دانشگاههای علوم پزشکی است.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در سال 64 به صورت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی و در سال 65 به صورت دانشکده مستقل و در سال 72 به صورت دانشگاه درآمد. این دانشگاه ابتدا با 50 دانشجوی پزشکی و 30 دانشجوی پرستاری فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر این دانشگاه متشکل از چهار دانشکده پزشکی، پرستاری مامایی، پیراپزشکی و بهداشت و یک آموزشکده فوریتهای پزشکی است و بیش از یک هزار و 400 دانشجو در 13 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، دکتری حرفه ای مشغول به تحصیل و 102 عضو هیئت علمی در این دانشگاه مشغول به تدریس هستند. 

کد مطلب 1234051

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