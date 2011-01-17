سرپرست دانشگاه‌ علوم پزشکی خراسان جنوبی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در این حکم خطاب به دکتر کریمی یادآور شده است: "خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان برگزیده خویش اعطا فرموده است. لذا نظر به تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند (خراسان جنوبی) منصوب می‌شوید تا با اتکال به ذات باریتعالی و رعایت جوانب شرعی و قانونی انجام وظیفه نمایید."

پیش از این دکتر مراد هاشم زهی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (خراسان جنوبی) را برعهده داشت. این تغییر بیست و چهارمین تغییر در ریاست دانشگاههای علوم پزشکی است.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در سال 64 به صورت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی و در سال 65 به صورت دانشکده مستقل و در سال 72 به صورت دانشگاه درآمد. این دانشگاه ابتدا با 50 دانشجوی پزشکی و 30 دانشجوی پرستاری فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر این دانشگاه متشکل از چهار دانشکده پزشکی، پرستاری مامایی، پیراپزشکی و بهداشت و یک آموزشکده فوریتهای پزشکی است و بیش از یک هزار و 400 دانشجو در 13 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، دکتری حرفه ای مشغول به تحصیل و 102 عضو هیئت علمی در این دانشگاه مشغول به تدریس هستند.