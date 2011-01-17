به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز بیگی حبیب آبادی هدف ازاین اقدام را ارج‌نهادن به ترانه‌سرایان جوان کشورمان عنوان کرد و گفت: با توجه به فراگیری و تاثیر‌گذاری ترانه روی مخاطبان عام و خاص، این حوزه می‌تواند زمینه پراخت و توجه بیشتری داشته باشد و این توانایی را دارد تا از لایه‌های ذهنی مردم عبور کند.

وی افزود: در ترانه از زبان معیار به زبان محاوره می‌رویم و می‌توانیم شعر و واژه را با نگاه عامه مردم تطبیق دهیم.

بیگی حبیب‌‌آبادی گفت: پیشنهاد انتشار یک آلبوم موسیقی شامل 9 ترانه از سه برگزیده بخش ترانه جشنواره شعر فجر(هر کدام سه ترانه)‌ از سوی بنده مطرح شده که در صورت تصویب نهایی، ‌زمینه‌های ساخت این آلبوم فراهم خواهد شد.

دبیر جشنواره شعر فجر افزود: در حال حاضر دبیرخانه این جشنواره با صدا و سیما و حوزه هنری و بخش خصوصی در حال رایزنی است که در صورت تصویب نهایی بتوانیم آلبومی از ترانه‌های برگزیده جشنواره، منتشر کنیم.

مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره بین المللی شعر فجر هفتم اسفند ماه در تالار شریعت زاده کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

