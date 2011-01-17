دفاتر پیشخوان دولت در روستاهای مازندران افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه پیشخوان دولت مازندران در استانداری افزود: 78 درصد مردم مازندران قبوض برق خود را به صورت الکترونیکی پرداخت می کنند.

وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که 20 درصد تهرانی ها از طریق الکترونیکی قبوض خود را پرداخت می کنند که نشان می دهند اقبال مردم برای توسعه دولت الکترونیک در مازندران بالا است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه 290 دفتر آی سی تی روستایی در استان داریم تصریح کرد: قصد داریم تعداد این دفاتر را در روستاها افزایش تا فعالیت های اداری سبب سفرهای غیرضرور روستاییان به شهرها نشود.

جمشیدی با بیان اینکه مازندران رتبه دوم کشور از حیث تعداد دفاتر پیشخوان دولت را دارد یادآور شد: واگذاری تلفن ثابت در مازندران باید از طریق این دفاتر صورت گیرد.

وی با اعلام اینکه به ازای هر 600 خانوار یک دفتر پیشخوان دولت در روستاها ایجاد می شود افزود: هدف دولت از ایجاد این دفاتر خذف تصدی گری های غیرضرور و تقویت بنگاههای اقتصادی است.

وی تعداد دفاتر پیشخوان دولت در مازندران را 750 مورد عنوان کرد و گفت: 477 دفتر در روستاها و 275 دفتر در شهرهای استان فعال است.

جمشیدی از واگذاری 100 خدمت دستگاههای اجرایی مازندران به بخش خصوصی از طریق ایجاد دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و افزود: هم اکنون بخشی از وظایف خدماتی ادارات پست، پست بانک، ثبت احوال، حمل و نقل و پایانه ها و بیمه خدمات درمانی به بخش خصوصی واگذار شده است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.