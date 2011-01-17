به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی سلاجقه پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با آیت الله صافی گلپایگانی اظهار داشت: آنچه که در قالب تغییرات آب و هوایی در جهان از جمله گرم شدن زمین، ریزگردها و آلودگی ها رخ می دهد ناشی از بی توجهی انسان به منابع طبیعی است.



وی اضافه کرد: در اثر همین بی توجهی ها آب، خاک، گیاه و منابع طبیعی به عنوان اصول اصلی حیات انسان دستخوش تغییرات شده است.



رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به نقش علما و مراجع در ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و احیای آنها اظهار داشت: علمای اعلام نقش اساسی در ترویج فرهنگ منابع طبیعی و حفظ و ارتقای آنها دارند و ما بر خود لازم می دانیم که برای استفاده از این ظرفیت مناسب از نفوذ کلام مراجع و علما استفاده کنیم.



سلاجقه با اشاره به 15 تا 21 اسفندماه که به نام هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است، گفت: فرارسیدن ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و هفته منابع طبیعی فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ منابع طبیعی با بهره گیری از ظرفیت منابر و پایگاه های مختلف است.



وی از تدوین کتاب سخنان آیت الله صافی گلپایگانی در مورد منابع طبیعی خبر داد و خطاب به وی تصریح کرد: مجموعه سخنان شما به عنوان دستورالعمل منتشر و در اختیار گروه های هدف قرار گرفت تا به نحو مطلوب در حفاظت از منابع طبیعی و احیای آنها اهتمام لازم صورت گیرد.



منابع طبیعی اساس کشاورزی است



نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی نیز در این دیدار در سخنان کوتاهی با اشاره به فرمایشات امام علی(ع) در نهج البلاغه پیرامون امانتداری اظهار داشت: علما و مراجع با تبعیت از فرمایش امیرالمومنین(ع) که فرمود «انکم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم» نقش بسزایی در ترویج فرهنگ منابع طبیعی دارند.



آیت الله حسن عالمی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی در کشور اساس و پایه بخش کشاورزی است.



لازم به ذکر است دیدار با حضرات آیات حسین نوری همدانی و محمود هاشمی شاهرودی از دیگر برنامه های رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی است.