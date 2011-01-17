83 درصد خانوارهای ایلامی تا پایان سال گازدار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، روح الله نوریان ظهر دوشنبه در مراسم آغاز اجرایی گاز رسانی به شهر لومار و روستاهای مسیر گفت: تا پایان سال جاری 66 درصد خانوار شهری و 17 درصد خانوار روستایی در استان ایلام از نعمت گاز برخوردار می شوند .

وی اظهار داشت: این پروژه کلنگ زنی شده، گاز رسانی به شهر لومار و روستاهای مسیراست که دارای 33 کیلومتر طول شبکه، و بیش از یک هزار و 700 انشعاب را تحت پوشش می دهد .

وی تصریح کرد: همچنین در این مسیر 21 کیلومتر شبکه داخل شهر لومار انجام می شود که در مجموع بخاطر تسریع در به اتمام رسیدن این پروژه دو پیمانکار بصورت همزمان شروع به کار خواهند کرد .

وی خاطرنشان کرد: با احداث این خط انتقال بیش از دو هزار خانوار بخش شیروان از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند و برای این مهم 55 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است .

مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام گفت: گاز رسانی به مناطق مختلف استان یکی از عوامل تاثیر گذار در توسعه همه جانبه منطقه می باشد که این شرکت مصمم است که کار گاز رسانی در مناطق مختلف استان را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد .

نوریان ازهمکاری دستگاه های اجرایی و مردم استان با شرکت گاز تقدیر کرد و افزود: از آنجاییکه گاز رسانی به مناطق مختلف استان یکی از خواسته های مردم بوده و این مهم در دولت عدالت محور شتاب بیشتری گرفته است می طلبد که دستگاههای اجرایی و مردم با همکاران شرکت گاز استان تعامل و همکاری بیشتری داشته باشند تا در کوتاهترین زمان ممکن کار گاز رسانی در استان به اتمام برسد .

در ادامه مراسم شاپور پولادی نماینده حوزه شمالی مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در خصوص گاز رسانی به مناطق مختلف استان توسط شرکت گاز،گفت: گاز رسانی به مناطق مختلف استان با شتاب بیشتری در حال انجام است که امیدواریم این تلاش روز به روز بیشتر تر شود .

وی افزود: با پیگیرهای مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس و مسئولان اجرایی استان بحث گاز رسانی به بخش شیروان قطعی شد که در نیمه اول سال آینده شاهد بهره برداری آن خواهیم بود .