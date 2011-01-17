تیم ملی حاصل لیگ منظم و با برنامه است/ کره و استرالیا باید از ایران بترسند

عزیزالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بازیکنان تیم ملی در دو مسابقه سنگین و حساس مقابل عراق و کره شمالی نشان دادند از آمادگی جسمانی بالایی برخوردارند و دوندگی بالا و قدرت درگیری آنها حاصل برگزاری لیگ است که باعث شده بازیکنان هر چهار یا پنج روز یکبار در شرایط سخت مسابقه به میدان بروند.

وی با بیان اینکه افشین قطبی تیمی یکدست و با ویژگی‌های فنی و تکنیکی متفاوتی را در اختیار دارد که فاصله کمی بین بازیکنان اصلی و نیمکت نشین آن وجود دارد، اظهار داشت: در دیدار با کره شمالی با وجود چهار تغییر در ترکیب اصلی مشخص شد که نفرات ذخیره هم به لحاظ آمادگی فاصله‌ای با بازیکنان اصلی ندارند چرا که نفرات تیم ملی از بین بهترین و آماده‌ترین بازیکنان لیگ انتخاب شده‌اند بطوری که نزدیکی و آمادگی بازیکنان تیم ملی مثالزدنی است.

رئیس سازمان لیگ برتر با بیان اینکه تیم ملی با دو پیروزی مقتدرانه نشان داده از شخصیت قهرمانی بالایی برخوردار است، تصریح کرد: این دو پیروزی باعث شده تا حریفان آینده نگران رویارویی با تیم ملی باشند و از نظر روحی در شرایط پایین‌تری قرار بگیرند.

وی ادامه داد: تیم ملی در مسابقه اول مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد و در بازی دوم کره شمالی که در جام جهانی مقابل برزیل نمایش قابل قبولی داشت را با ارائه فوتبالی هوشیارانه و منطقی از پیش رو برداشت. قطعا مقابل امارات هم سومین برد تیم ملی رقم خواهد خورد تا مقتدرانه به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنیم.

محمدی با تاکید بر اینکه رویارویی با هریک از دو تیم کره جنوبی و استرالیا در مرحله یک چهارم نهایی تفاوتی نمی کند و تیمی که قهرمانی را هدف گرفته باید تمام حریفانش را شکست دهد، اظهار داشت: تیم ملی با روحیه بالای ناشی از دو پیروزی ارزشمند مقابل عراق و کره شمالی حالا برای رویارویی با هر حریفی در آسیا آماده است و به اعتقاد من این تیم با بازیکنان و کادر فنی و انسجام و یکدلی که دارد می تواند به انتظار 35 ساله فوتبال دوستان در فتح جام ملت‌های آسیا پایان دهد.

رئیس سازمان لیگ برتر در پایان گفت: تیم ملی با پشتوانه حمایت‌های معنوی مردم و دوستداران فوتبال کشور از شرایط مناسبی برای کسب بهترین نتیجه در جام ملت‌های آسیا برخوردار است و این پشتیبانی‌ها باید در روزهای حساس آینده نسبت به تیم ملی افزایش یابد تا فوتبال ایران پس از سال‌ها به آنچه استحقاقش را دارد، دست یابد.

تیم ملی فوتبال کشورمان با دو پیروزی مقابل تیم‌های عراق و کره شمالی جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا را بدست آورد.