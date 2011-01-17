ذوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اینکه دستگاه قضایی کشور پشتوانه امنیت، سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور است، اظهارداشت: آمار و ارقام سرمایهگذاری بخش خصوصی در مشهد نشانگر استقبال فعالان بخش خصوصی است چرا که سرمایهگذاران به امنیت و حفظ سرمایهگذاری در مشهد اعتقاد پیدا کرده اند.
دادستان مشهد با بیان اینکه بستر امنیتی سرمایهگذاری خارجی نیز در کشور و بویژه مشهد فراهم است تصریح کرد: سرمایهگذاری داخلی و خارجی در مشهد فرصت بهرهگیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز را مهیا میکند.
ذوقی خاطر نشان کرد: تسریع در ورود سرمایه های بخش خصوصی به عمران و آبادانی مشهد الرضا کمک می کند و مسؤولان باید در این راه منافع متقابل سرمایه گذار و بهره بردار را مورد ملاحظه قرار دهند.
وی گفت: دستگاه قضایی به سهم خود برای رفاه و آسایش زائران حضرت رضا (ع) حمایت های لازم را از بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این شهر به عمل خواهد آورد.
