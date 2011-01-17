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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

در راس هیئتی رسانه ای؛

مهمانپرست عازم تایلند و کره جنوبی ‌شد

مهمانپرست عازم تایلند و کره جنوبی ‌شد

سخنگوی وزارت خارجه برای سفری 4روزه عازم تایلند و کره جنوبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه برای انجام سفری 4روزه و در راستای توسعه مناسبات و همکاری های رسانه ای عازم دو کشور تایلند و کره جنوبی شد.

مهمانپرست را در این سفر هیئت رسانه ای 5نفره همراهی می کنند.

وی امروز عازم بانکوک شد تا بعد از انجام برنامه ها در تایلند ، عازم سئول پایتخت کره جنوبی شود.

مهمانپرست در این سفر علاوه بر دیدار با همتایان کره ای و تایلندی اش با برخی مقامات این دو کشور نیز دیدار خواهد کرد.

هیئت رسانه ای ایران همچنین از برخی رسانه های کره و تایلند بازدید خواهد داشت.

در این سفر نشست های رسانه ای نیز با حضور هیئت ایرانی با رسانه های تایلند و کره برگزار می شود.

کد مطلب 1234105

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