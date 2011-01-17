مهمانپرست عازم تایلند و کره جنوبی ‌شد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه برای انجام سفری 4روزه و در راستای توسعه مناسبات و همکاری های رسانه ای عازم دو کشور تایلند و کره جنوبی شد.

مهمانپرست را در این سفر هیئت رسانه ای 5نفره همراهی می کنند.

وی امروز عازم بانکوک شد تا بعد از انجام برنامه ها در تایلند ، عازم سئول پایتخت کره جنوبی شود.

مهمانپرست در این سفر علاوه بر دیدار با همتایان کره ای و تایلندی اش با برخی مقامات این دو کشور نیز دیدار خواهد کرد.

هیئت رسانه ای ایران همچنین از برخی رسانه های کره و تایلند بازدید خواهد داشت.

در این سفر نشست های رسانه ای نیز با حضور هیئت ایرانی با رسانه های تایلند و کره برگزار می شود.