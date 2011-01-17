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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۱۷

برنامه "نگاه هفته" از سیمای مرکز کرمانشاه پخش می شود

برنامه "نگاه هفته" از سیمای مرکز کرمانشاه پخش می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: برنامه تلویزیونی "نگاه هفته" با موضوع انعکاس اخبار هفته در سیمای مرکز کرمانشاه تولید و پخش می شود.

زهرا کرجی تهیه کننده برنامه نگاه هفته به خبرنگار مهر در کرمانشاه گفت: در راستای توجه جدی به انعکاس اخبار و رویدادهای استان کرمانشاه و نیز مرور خبرهای پخش شده از بخشهای گوناگون خبری شبکه زاگرس، برنامه نگاه هفته تولید و پخش می شود.

وی افزود: این برنامه بصورت هفتگی و روزهای جمعه و به مدت زمان 20 دقیقه پخش خواهد شد و شامل بخشهای مختلف و متنوعی مثل بخش های سیاسی، اقتصادی ، علمی، فرهنگی، هنری،  ورزشی و بخش با خبرنگاران است و در کنار پرداختن به این بخشها ،نگاهی هم به خبرهای مطبوعات محلی استان دارد.

مجری برنامه نگاه هفته، پریسا پانیازو نریتور آن هنگامه نصرالدین پور است و کار تدوین این برنامه را حمید جلالوند برعهده دارد.

کد مطلب 1234108

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