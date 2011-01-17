به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده و پژوهشگر عنوان کرد: با وجود جشنوارههای خوبی نظیر جایزه ادبی شهید غنیپور، دیگر انکار نقش مثبت جوایز ادبی در کشور کار آسانی نیست و تقریبا همگان بر ضرورت وجود آنها متفقالقول هستند.
وی با بیان اینکه این جایزه باید به آسیبشناسی ادبیات داستانی در کشور نیز توجه داشته باشد، گفت: هر جریان ادبی بالندهای در مسیر خود دچار برخی اشکالات و آسیبها هم میشود و باید نهادهای ناظر به آنها توجه داشته باشند و ذهن جامعه را نسبت به آن آفتها روشن کنند.
زاهدی فرمگرایی رایج در آثار داستانی امروز را زیانآور ارزیابی کرد و متذکر شد: اگر امروزه شاهد خلق آثار داستانی درخشانی نیستیم، به دلیل بیاهمیت شمردن اصل داستان و توجه بیش از حد به تکنیکهای نوشتاری است.
وی تکنیک را از لوازم و اصول اساسی داستاننویسی دانست و تاکید کرد: من به هیچ وجه مساله تکنیک و اهمیت آن را نفی نمیکنم، اما معتقدم نباید همه چیز را فدای آن کرد و این مشکلی است که امروزه ادبیات ما با آن درگیر شده است.
نویسنده رمان در دست انتشار "تصرف" همچنین گفت: داوران جایزه "شهید غنیپور" باید نسبت به نقش بیبدیل خود آگاه باشند؛ مبادا کار را دست کم و ساده بگیرند که در این صورت کل ادبیات ما متضرر خواهد شد.
وی همچنین از داوران این جایزه خواست که علاوه بر تکنیکهای داستانی، به وجود مواردی چون نشانهشناسی و اسطورهشناسی در متن نیز توجه داشته باشند.
زاهدی در پایان ابراز امیدواری کرد که نتایج داوریهای جایزه "شهید غنیپور" در سطح گستردهای به اطلاع مخاطبان برسد و آثار برگزیده نیز به جامعه فرهنگی و کتابخوان کشور معرفی شود.
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