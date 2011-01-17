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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

شاهرخی در نشست خبری:

مواد قانونی حمایت از حقوق کودکان و زنان به لایحه حمایت از خانواده افزوده شد

مواد قانونی حمایت از حقوق کودکان و زنان به لایحه حمایت از خانواده افزوده شد

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: این کمیسیون با انجام کار کارشناسی مواد قانونی را که به حمایت از حقوق کودکان و زنان در قبال بدرفتاری مردان می پردازد را به مواد باقیمانده از لایحه حمایت از خانواده افزود که در صورت تصویب به زودی در صحن مجلس مطرح می شود.

حجت الاسلام علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس امروز دوشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران، با اشاره به بررسی مواد باقیمانده لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون متبوعش گفت: به دلیل اهمیتی که لایحه حمایت از خانواده در جامعه دارد این لایحه با دقت و با حضور کارشناسان مربوطه در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شد.

وی ادامه داد: مواد باقیمانده این لایحه نیز با حضور صاحبنظران، مرکز پژوهش های مجلس و همچنین نماینده حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل اهمیتی که این لایحه و موضوع خانواده در جامعه دارد از نماینده حقوق بشر در این جلسه دعوت شد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه تلاش شده است این مواد از جامعیت کافی برخوردار باشد، افزود: در این لایحه مفادی نیز مبنی بر حمایت از حقوق کودکان و زنان علاوه آنچه در قانون بوده است، افزوده شده است.

شاهرخی ادامه داد: این مواد که با کمک مرکز پژوهش های مجلس به لایحه حمایت از خانواده اضافه شده است بررسی آن سه شنبه این هفته به پایان می رسد و پس از آن در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

وی اظهار داشت: در مورد افزوده شدن مواردی در زمینه حقوق زنان به مباحث بدرفتاری مردان علیه زنان پرداخته شده است.

کد مطلب 1234110

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