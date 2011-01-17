مواد قانونی حمایت از حقوق کودکان و زنان به لایحه حمایت از خانواده افزوده شد

حجت الاسلام علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس امروز دوشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران، با اشاره به بررسی مواد باقیمانده لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون متبوعش گفت: به دلیل اهمیتی که لایحه حمایت از خانواده در جامعه دارد این لایحه با دقت و با حضور کارشناسان مربوطه در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شد.

وی ادامه داد: مواد باقیمانده این لایحه نیز با حضور صاحبنظران، مرکز پژوهش های مجلس و همچنین نماینده حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل اهمیتی که این لایحه و موضوع خانواده در جامعه دارد از نماینده حقوق بشر در این جلسه دعوت شد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه تلاش شده است این مواد از جامعیت کافی برخوردار باشد، افزود: در این لایحه مفادی نیز مبنی بر حمایت از حقوق کودکان و زنان علاوه آنچه در قانون بوده است، افزوده شده است.

شاهرخی ادامه داد: این مواد که با کمک مرکز پژوهش های مجلس به لایحه حمایت از خانواده اضافه شده است بررسی آن سه شنبه این هفته به پایان می رسد و پس از آن در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

وی اظهار داشت: در مورد افزوده شدن مواردی در زمینه حقوق زنان به مباحث بدرفتاری مردان علیه زنان پرداخته شده است.