به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست زمستانی آکادمی فانتزی و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در سال‌ جاری به معرفی ای. ای. اسمیت نویسنده علمی‌تخیلی و پدر ژانر اپرای فضایی و یکی از برترین آثار او با نام "چکاوک فضا" اختصاص یافته است.

این نشست چهارشنبه 29 دیماه از ساعت 17 تا 19 در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نشانی خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بن‌بست پروانه، پلاک 2 برگزار می‌شود.

ادوارد المر اسمیت که با نام ای. ای. اسمیت و داک اسمیت نیز شناخته می‌شد، مهندس تغذیه‌ای بود که به دلیل نوشتن داستان‌های علمی - ‌تخیلی در دوران طلایی عصر علمی - ‌تخیلی به شهرت رسید. از مهم‌ترین آثار او می‌توان به دو مجموعه لنزمن و چکاوک فضا اشاره کرد. برخی او را پدر ژانر اپرای فضایی می‌نامند.

اپرای فضایی یکی از زیرژانرهای ادبیات گمانه‌زن است که بر جنبه رمانتیک داستان در فضا و نبردهای پیشرفته و عظیم میان خیر و شر تاکید دارد. مهمترین خصوصیت اپرای فضایی، گستردگی و عظمت تک‌ تک المان‌های داستان مانند شخصیت‌ها، نبردها، قدرت‌ها و شرایط است. گاهی اپرای فضایی را نماینده‌ی علمی‌تخیلی ضعیف و عامه‌پسند دانسته‌اند، اما در این زیرژانر آثار قدرتمند بسیاری نیز یافت می‌شود.

مجموعه "چکاوک فضا" نوشته داک اسمیت، مجموعه‌ای علمی‌تخیلی است که در زیرژانر اپرای فضایی قرار می‌گیرد. اولین جلد آن که در سال 1928 به صورت سریالی در مجله داستان‌های شگفت‌انگیز به چاپ رسید، انقلابی در ادبیات گمانه‌زن آن زمان محسوب می‌شد.

داستان درباره دانشمندی است که موتور محرک فضایی اختراع کرده، سفینه‌ای ساخته و به همراه زنی پا به فضا می‌گذارد تا تمدن‌های بیگانه را مشاهده کرده و با شخصیت‌های منفی مبارزه کند. این مجموعه در چهار جلد با نام های چکاوک فضا، چکاوک سه (دهه 1930)، چکاوک ِ والرون (در همان دهه ) و چکاوک ِ دوکین (1963) منتشر شد.