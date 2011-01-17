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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

تردد مسافر از مرز زمینی گلستان 37 درصد رشد داشت

تردد مسافر از مرز زمینی گلستان 37 درصد رشد داشت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات گلستان گفت: در سالجاری در مجموع 56 هزار و 912 مسافر از تنها مرز زمینی استان به خارج تردد داشتند که نسبت به 9 ماه سال قبل 37 درصد افزایش داشته است.

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، تعداد مسافرانی که سال قبل از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشتند را 31 هزار و 560 نفر اعلام کرد.

وی اظهار داشت: در 9 ماه سالجاری 10 هزار و 21 مسافر ایرانی از تنها مرز زمینی استان وارد کشور شدند که 12 هزار و 560 مسافر ایرانی نیز از این مرز از کشور خارج شدند.
 
وی خاطرنشان کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب دو درصد کاهش و پنج درصد افزایش داشته است.
 
مدیرکل گمرکات گلستان گفت: در 9 ماه سالجاری 14 هزار و 488 مسافر خارجی از مرزی اینچه برون وارد کشور شدند و 19 هزار و 388 مسافر خارجی نیز از این مرز خارج شدند.
 
شهریاری بیان داشت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 69 و 85 درصد رشد داشته است.
 
وی اظهار داشت: متقال، روفرشی، پتو، چینی آلات، انواع ظروف ، استیل، پارچه و .. عمده کالاهای همراه مسافر ورودی به کشور بود.
کد مطلب 1234119

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