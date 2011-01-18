فواید قیام تونس برای ملتهای عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، قیام مردمی تونس و براندازی حکومت دیکتاتوری زین العابدین بعد از 24 سال رهبران جهان عرب را به چالش کشیده است.

انتفاضه تونس که 18 دسامبر با خودسوزی یک فروشنده خیابانی در اعتراض به اوضاع معیشتی نابسامان در این کشور آغاز شد و سرانجام پس از گذشت چند هفته رژیم دیکتاتوری بن علی را به نابودی کشاند هم اکنون سران جهان عرب را نسبت به قیام ملت هایشان نگران کرده و آنها را به سوی چاره جویی هر چند مقطعی و گذرا سوق داده است.

رسانه های خارجی از جمله الجزیره و العربیه در این رابطه اعلام کردند: دولت موریتانی برنامه هایی را برای کاهش قیمت مصرفی اقلام ضروری و اختصاص یارانه به برخی کالاها تدوین کرده است.

دفتر ریاست جمهوری موریتانی در این رابطه اعلام کرد که تدوین این برنامه ها بی سابقه بوده و هدف از آن حل فوری مشکلات اقتصادی مردم در مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی و کمک به تثبیت قیمت این مواد در بازار است. این برنامه ها همچنین شامل افزایش فرصت های شغلی و تشویق کشاورزی در بخش تولید مواد غذایی می شود.

در سوریه نیز مسئولان این کشور طی تصمیمی یارانه سوخت گرمایشی را به میزان 72 درصد یعنی معادل ماهانه 33 دلار افزایش داده اند و این تحولی در سیاست کشور به شمار می رود.

دولت اردن نیز طرحی را به ارزش 225 میلیون دلار تصویب کرده است که به موجب آن قیمت سوخت و برخی مواد غذایی مثل برنج و شکر کاهش یابد. این طرح پس از آن تصویب شد که شهروندان اردنی طی چند روز گذشته با برپایی تظاهرات در مقابل پارلمان این کشور اصلاحات اقتصادی را خواستار شدند.

سودانی ها نیز از این قافله مستثنی نبودند. مردم و احزاب مخالف این کشور دولت را تهدید کرده اند که اگر وزیر دارایی برکنار نشود و قیمت سوخت و کالا در این کشور کاهش نیابد شورش های خیابانی برپا خواهند کرد.

مردم مصر نیز که پیش از قیام مردمی تونس و از ماه ها قبل از انتخابات پارلمانی خود با برپایی تظاهرات هایی اصلاحات اقتصادی و سیاسی و ایجاد تغییر را سرمنشا خواسته های خود قرار داده بودند پس از سقوط حکومت دیکتاتوری تونس اراده بالقوه خود را برای تحقق آرمان ها و خواسته هایشان دوچندان کرده اند.

"مجدی راضی" سخنگوی رسمی هیئت دولت مصر نیز در این رابطه اعلام کرد که دولت در زمینه کاهش قیمت اجناس دخالت نمی کند و این موضوع را به بازار واگذار می کند.

وی اظهار داشت: دولت روز یکشنبه برای بررسی اوضاع داخلی بازار نشست برگزار کرد اما این بررسی ها تنها مربوط به برنامه های دولتی برای توسعه بخش داخلی بازار بود.

"احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر نیز در واکنشی تهدید آمیز خطاب به مردم این کشور سرایت قیام مردمی تونس به مصر و دیگر کشورهای عربی را بعید دانست و اظهار داشت: کسانی که تصور می کنند می توانند از طریق آشوب به اهداف و خواسته های خود برسند سخت در اشتباهند.

این در حالی است که برخی کشورهای عربی به این اقدامات اکتفا نکرده بلکه رسانه های گروهی خود را از پوشش خبری و تصویری شورش های مردمی تونس منع کرده اند. اما واقعیت این است که رهبران خودکامه جهان عرب در حال حاضر این موضوع را تا حدودی درک کرده اند که خشم ملت ها اتفاق هرچند دور از ذهن را به حقیقت تبدیل خواهد کرد و بنابراین تنها راه حفظ حکومت ها تحقق خواسته های مردمی است.