دنبال زبان فارسی معیار نیستیم

عباسعلی وفایی صبح امروز در حاشیه نشست خبری هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که "با توجه به رایزنی‌های اخیر روسای جمهور ایران، تاجیکستان و افغانستان برای تقویت زبان مشترک سه کشور آیا هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی به دنبال تدوین یک زبان فارسی معیار جهت ابلاغ به نهادهای مسئول و مجری در این سه کشور است؟" تاکید کرد: مجمع هرگز چنین هدفی را دنبال نمی‌کند.

وفایی با اشاره به دشوار بودن چنین کاری گفت: می‌توان تفاهم‌نامه‌هایی در جهت تقویت و بسط زبان فارسی در کشورهای فارسی زبان به امضا رساند اما تدوین یک زبان معیار حتی در کشور خودمان هم ممکن نیست.

رئیس شورای گسترش زبان فارسی به گویش‌های مختلف زبان فارسی در نقاط مختلف کشور پرداخت و افزود: گاهی زبان‌های بومی و محلی برخی واژگان زبان فارسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. باید توجه داشت که این زبان حتی در کشور فارسی زبان افغانستان هم مشترک نیست و آنجا زبان‌های بومی و پشتو از جمعیت زیادی برخوردار هستند.

وی اضافه کرد: مجمع بین‌المللی استادان زبان فارسی به دنبال تدوین زبان معیار فارسی نیست و اگر هم قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید در نشست‌های دیگری که اهداف و محورهای خاص دیگری دارد، به آن پرداخته شود.

در عین حال قهرمان سلیمانی رئیس مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی هم با رد اینکه چنین مجمعی به دنبال تدوین زبانی معیار برای فارسی است، گفت: این حرف بسیار مهمی است که ما چقدر در مسیر همگون سازی اصطلاحات و واژگان قرار داریم ولی باید گونه‌های مختلف زبانی را به رسمیت شناخت. اساساً ادبیات اقلیمی امروز ایران به خاطر وجود همین تنوعات است.

سلیمانی افزود: نباید از یک کنفرانس دوروزه انتظار داشت که بحث تدوین یک زبان فارسی معیار را دنبال کند. این وظیفه فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و به نظرم این فرهگستان گام‌هایی موثر در این راستا برداشته است.

رئیس مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی با اشاره به سابقه فعالیت اجرایی‌‌اش در کشورهای فارسی زبان آسیای میانه گفت: در سال‌های اولیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری کنفرانس‌های متعددی درباره موضوعات مختص زبان فارسی برگزار می‌شد و من یادم است که 95 درصد شرکت کنندگان مقالاتشان را به زبان روسی ارائه می‌کردند!