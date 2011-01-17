سازمان بیمه سلامت نظام درمانی کشور را متحول می کند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر دوشنبه در نشست انجمن پزشکان عمومی شهرستان نوشهر افزود: سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت تغییر نام پیدا خواهد کرد تا فرق بین بیمه پایه سلامت و بیمه تکمیلی مشخص شود که همه اینها به اجرای دقیق قانون بستگی دارد.

وی مهم ترین دغدغه مردم پس از اشتغال را دریافت خدمات درمانی دانست و افزود: با برنامه ریزی و سیاستگذاری و تعامل بین وزارتخانه های بهداشت و درمان و رفاه و تامین اجتماعی می توانیم به یک هدف برسیم و نظام پزشکی هم به عنوان NGO و تجربه ای که دارد می تواند به این امر کمک کند تا دغدغه امروزه مردم در نظام سلامت رفع شود.

محمد رضا صالح طبری، مدیرکل بیمه خدمات درمانی مازندران نیز با بیان اینکه اجرای طرح عظیم پزشک خانواده نیازمند یک عزم ملی جدی و همگانی است افزود: بیمه خدمات درمانی به عنوان بیمه پایه و بزرگترین حامی پزشک خانواده است .

وی اعلام کرد: تمام تلاشمان این بوده که از تمام ظرفیتهای سازمانی و استانی استفاده کرده تا هم جایگاه بیمه خدمات درمانی را ارتقا بخشیم و هم مطالبات را به موقع پرداخت کنیم.

صالح طبری، اولویت اول و اصلی را طرح پزشک خانواده دانست و یاد آور شد: اجرای این طرح همکاری همه جانبه دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بیمه خدمات درمانی مازندران را می طلبد.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی مازندران، توقع خود را رعایت سیستم ارجاع و ارجاع هدفمند توسط پزشکان خانواده عنوان کرد.

وی از عقد قرارداد با موسسات درمانی به صورت اینترنتی خبر داد و افزود: نظارت های ما تا جایی است که مردم و سازمان بیمه خدمات درمانی دچار ضرر و زیان نشوند.