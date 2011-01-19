خیال آسوده متکدیان بندرعباس پشت دیوار تصمیم گیری مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، تاکسی که پشت چراغ قرمز می ایستد زن جوان با بچه ای در آغوش به ماشین نزدیک می شود و دست خود را تا نزدیک دهان مرد مسافر جلو می آورد، مرد خود را به عقب می کشد و به او اعتنایی نمی کند غافل از آنکه بداند او شیوه کار خود را تجربی به دست آورده و همانطور دستش را نگه می دارد اما مرد همچنان بی اعتناست.

از مرد مسافر خسته می شود دست خود را به سمت راننده می گیرد، او اسکناس 500 تومانی را در دستش می گذارد، زن پول را می گیرد و به سمت ماشین بعدی حرکت می کند.

مرد مسافر هنوز از دست زن متکدی عصبانی است و با ناراحتی می گوید معلوم نیست چه کسی و کدام دستگاه باید این متکدیان را جمع آوری کند و با آنها برخورد و آنها را از شهر خارج کند، معتادان خیابانی در معابر نشسته اند و گدایی می کنند و بهداشت جامعه را به خطر می اندازند.

زن مسافری هم که در صندلی عقب تاکسی نشسته بود خاطره بدی از متکدیان داشت، وارد گفتگوی آنها شد و ادامه داد که چند وقت پیش می خواستم به یکی از این زنان پول بدهم، او خود را به من چسبانده بود و موقع دادن پول دستم به دستش خورد و به منزل که رسیدم بعد از مدت زمان کوتاهی وضعیت جسمانی ام دچار مشکل شد. از تغییر ناگهانی وضعیت بدنم تعجب کرده بودم، حال خوشی هم نداشتم به پزشک مراجعه کردم و پزشک بعد از معالجه به من گفت که با فردی در تماس بوده ای که دارای انگل خطرناکی بوده و به تو انتقال داده و با کمک پزشک و با مصرف انواع دارو توانستم درمان شوم.

عبدالحسین دبیده معاونت خدمات شهری بندرعباس در پاسخ به انتقادات و گلایه های مردم به خبرنگار مهر گفت: ما در هفته هر دو روز یک بار متکدیان خارجی را جمع آوری می کنیم ولی با این حال در نتیجه مشکل داریم به طوریکه شهروندان هم ناراضی هستند و حق هم دارند.

وی خاطرنشان کرد: کار برخورد با اتباع بیگانه وظیفه نیروی انتظامی و اداره اتباع بیگانه استانداری است، شهرداری فقط در جمع آوری اتباع می تواند همکاری کند و ما تاکنون هم کوتاهی نکرده ایم.

وی به آمار جمع آوری متکدیان در شش ماهه اول سال و سه ماهه دوم اشاره می کند و اظهار داشت: در شش ماهه اول سال و هزار و 226 متکدی زن، 489 متکدی مرد و هزار و 117 متکدی کودک خارجی از سطح شهر بندرعباس جمع آوری شده اند، همچنین 182 متکدی داخلی طی این مدت شناسایی و جمع آوری شده اند.

وی بیان کرد: در سه ماهه دوم سال 508 نفر زن متکدی خارجی، 201 نفر مرد متکدی خارجی و 397 نفر کودک متکدی خارجی جمع آوری شده اند که همچنین می توان 49 نفر مرد و 975 نفر معتاد ایرانی هم به این آمار اضافه کرد.

دبیده با بیان اینکه پس از شناسایی، این متکدیان به بهزیستی ارجاع داده می شوند، عنوان کرد: در خصوص معتادین هم در حال آماده کردن کمپ هستیم که هنوز به بهره برداری نرسیده اما به صورت موقت از آن استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: علاوه بر کمپ، در حال انجام قرارداد با موسسات ترک اعتیاد هستیم تا بتوانیم به این معتادین کمک کنیم چراکه این معتادین از لحاظ انتقال بیماری با حضور خود در سطح شهر و ورود به فروشگاههای مواد غذایی خطرناک هستند و در خصوص جمع آوری آنها باید کار اصولی با همکاری ارگانهای دیگر انجام شود.

دبیده افزود: تاکنون جلسات متععددی با سازمانها و ارگانهای دیگر گرفته ایم ولی متاسفانه به نتیجه قابل قبول نرسیده ایم.

محمد شکاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نشست مطبوعاتی خود طی هفته گذشته ورود غیر قانونی اتباع بیگانه که بدون نظارت بهداشتی وارد کشور می شوند را زنگ خطری جدی برای شیوع بیماریهای واگیرداری همچون سل، وبا و مالاریا عنوان کرد.

احمد رئیسی، رئیس اداره کنترل مالاریا وزارت بهداشت هم در حاشیه برگزاری کارگاه کشوری درمان و مدیریت مالاریا که در بندرعباس برگزار شده بود، معتقد است: 60 در صد موارد انتقال مالاریا در ایران مربوط به دو کشور پاکستان و افغانستان است و 75 درصد مالاریای وارد شده مقاوم به درمان هستند.

محمد حسن پرآور، معاون سابق سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان هم در جلسه کارگروه اجتماعی استان که مرداد ماه امسال برگزار شد، اظهار داشت: برای رفع این آفت اجتماعی اعتبار تخصیصی دور سوم سفر استانی در اختیار دستگاههای متولی قرار خواهد گرفت که برای رفع این معضل همکاری دستگاه ها از ضروریات است.

به گزارش مهر، به هر حال باید در نظر داشت که وجود متکدیان و معتادانی که در خیابانهای شهر مشغول تکدی گری هستند نه تنها چهره ظاهری شهر را نازیبا جلوه می دهند بلکه از همه مهمتر عامل برای بروز مشکلات بهداشتی و در خطر افتادن سلامت جامعه نیز به شمار می روند.

با این تفاسیر باید برای ساماندهی این مشکلات تمام سدتگاه ها با همکاری یکدیگر این مسائل را به نتیجه برسانند.