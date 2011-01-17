جشنواره پالم اسپرینگز با اهدای جوایز برندگان به پایان رسید

به گزارش مهر از ورایتی فیلم تریلر " سوت زن" با نقش آفرینی ریچل ویتس و ونسا ردگریو جایزه فیلم برگزیده تماشاگران جشنواره را دریافت کرد.



فیلم مستند " بلند تر از یک بمب" نیز دو جایزه بهترین مستند از نگاه هیئت داوران و بهترین مستند از نگاه تماشاگران جشنواره را به خود اختصاص داد.



فیلم فرانسوی " از خدایان و انسان ها" هم جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان " فیپرشی" را از آن خود کرد.فدراسیون بین المللی منتقدان همچنین لارس روسینگ بازیگر فیلم " نومیوک" از کشور گرین لند و آن کویسنس بازیگر فیلم بلژیکی " غیر قانونی" را به عنوان بهترین بازیگران مرد و زن جشنواره برگزید.



در جشنواره امسال پالم اسپرینگز 205 عنوان فیلم از 69 کشور به نمایش در آمد که از این میان 41 فیلم نمایندگان کشور های خود در رقابت های جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی بودند.

