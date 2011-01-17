  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۸

واشنگتن پست بررسی کرد:

سرنوشت چالش برانگیز شرکتهای امنیتی در افغانستان

سرنوشت چالش برانگیز شرکتهای امنیتی در افغانستان

یک روزنامه غربی در گزارشی با اشاره به سرنوشت مبهم شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان از اعمال مالیات بر پیمانکاران آمریکایی در این کشور خبر داد که به عنوان چالشی جدید در روابط واشنگتن-کابل تلقی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست اواخر روز یکشنبه در گزارشی به نقل از مقامات ارشد افغانی و آمریکایی نوشت: دولت افغانستان مالیات هایی را بر پیمانکاران آمریکایی که در این کشور فعالیت می کنند، بسته است و همین موضوع خطر یک رویارویی جدید را در روابط کابل-واشنگتن می دهد.

در همین حال یک مسئول ارشد یک شرکت آمریکایی با داشتن چندین پیمانکار امنیتی در افغانستان که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: پیمانکارانی که اخیرا طرح های مالیاتی را برای فعالیت در افغانستان تحت نظارت برنامه های دولتی آمریکا دریافت کرده اند، خواستار ارائه توضیحات لازم از سوی وزارت دفاع و کشور در این باره شدند.

این درحالیست که دولت افغانستان اعلام کرد هیچ شفافیتی لازم نیست و فرآیند گرفتن مالیات ها آغاز شده است و برخی از شرکت های آمریکایی را به لغو مجوز و مصادره کالاهای کمکی تهدید کرد.

از سوی دیگر "عمر زخیلوال" وزیر اقتصاد افغانستان در پاسخ به این سوالات اعلام کرد: به برنامه ای جدید که بر اساس آن یک شرکت خارجی مالیات پرداخت خواهد کرد، نیاز نداریم و هرآنچه که از سوی قانون و قراردادها بخشیده نشود، از سوی وزارت اقتصاد نیز بخشیده نمی شود.

واشنگتن پست در ادامه می نویسد: گرفتن مالیات از پیمانکاران آمریکایی موضوع جدیدی در راستای مباحث مورد توجه دولت افغانستان و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا است که هر ساله بیش از 10 میلیارد دلار برای پیمانکاران خصوصی در این کشور جنگ زده صرف می کنند و این مبلغ بیش از پنج برابر 1.8 میلیارد دلار درآمد کلی دولت افغانستان در پایان سال مالی در ماه مارس است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می نویسد: اختلافات اخیر درباره سرنوشت شرکت های امنیتی خصوصی همچنان غیر قابل حل باقی مانده و تاکنون هیچ چاره ای برای آن نیندیشیده شده است.  

تصمیم دولت افغانستان برای گرفتن مالیات از پیمانکاران آمریکایی در حالی اتخاذ می شود که "حامد کرزای" اخیرا فعالیت 8 شرکت امنیتی غربی از جمله شرکت بلک واتر را در این کشور ممنوع کرد و این اقدام با اعتراضات از سوی مقامهای ناتو که از 9 سال پیش در حال جنگ با شبه نظامیان هستند روبرو شد.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای تصمیم کرزای برای منحل کردن این شرکتها را جدی و غیرقابل بازگشت عنوان کرد. در این بیانیه همچنین از جامعه بین الملل خواسته شده کابل را در اجرای این اقدام که در راستای برنامه های توسعه و بازسازی کشور انجام می گیرد، یاری کند.

کد مطلب 1234153

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها