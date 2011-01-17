سرنوشت چالش برانگیز شرکتهای امنیتی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست اواخر روز یکشنبه در گزارشی به نقل از مقامات ارشد افغانی و آمریکایی نوشت: دولت افغانستان مالیات هایی را بر پیمانکاران آمریکایی که در این کشور فعالیت می کنند، بسته است و همین موضوع خطر یک رویارویی جدید را در روابط کابل-واشنگتن می دهد.

در همین حال یک مسئول ارشد یک شرکت آمریکایی با داشتن چندین پیمانکار امنیتی در افغانستان که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: پیمانکارانی که اخیرا طرح های مالیاتی را برای فعالیت در افغانستان تحت نظارت برنامه های دولتی آمریکا دریافت کرده اند، خواستار ارائه توضیحات لازم از سوی وزارت دفاع و کشور در این باره شدند.

این درحالیست که دولت افغانستان اعلام کرد هیچ شفافیتی لازم نیست و فرآیند گرفتن مالیات ها آغاز شده است و برخی از شرکت های آمریکایی را به لغو مجوز و مصادره کالاهای کمکی تهدید کرد.

از سوی دیگر "عمر زخیلوال" وزیر اقتصاد افغانستان در پاسخ به این سوالات اعلام کرد: به برنامه ای جدید که بر اساس آن یک شرکت خارجی مالیات پرداخت خواهد کرد، نیاز نداریم و هرآنچه که از سوی قانون و قراردادها بخشیده نشود، از سوی وزارت اقتصاد نیز بخشیده نمی شود.

واشنگتن پست در ادامه می نویسد: گرفتن مالیات از پیمانکاران آمریکایی موضوع جدیدی در راستای مباحث مورد توجه دولت افغانستان و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا است که هر ساله بیش از 10 میلیارد دلار برای پیمانکاران خصوصی در این کشور جنگ زده صرف می کنند و این مبلغ بیش از پنج برابر 1.8 میلیارد دلار درآمد کلی دولت افغانستان در پایان سال مالی در ماه مارس است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می نویسد: اختلافات اخیر درباره سرنوشت شرکت های امنیتی خصوصی همچنان غیر قابل حل باقی مانده و تاکنون هیچ چاره ای برای آن نیندیشیده شده است.

تصمیم دولت افغانستان برای گرفتن مالیات از پیمانکاران آمریکایی در حالی اتخاذ می شود که "حامد کرزای" اخیرا فعالیت 8 شرکت امنیتی غربی از جمله شرکت بلک واتر را در این کشور ممنوع کرد و این اقدام با اعتراضات از سوی مقامهای ناتو که از 9 سال پیش در حال جنگ با شبه نظامیان هستند روبرو شد.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای تصمیم کرزای برای منحل کردن این شرکتها را جدی و غیرقابل بازگشت عنوان کرد. در این بیانیه همچنین از جامعه بین الملل خواسته شده کابل را در اجرای این اقدام که در راستای برنامه های توسعه و بازسازی کشور انجام می گیرد، یاری کند.