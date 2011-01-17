به گزارش خبرگزاری مهر، "بی‌انتها" اولین فیلم سینمایی در ایران است که به مدت 106 دقیقه، بدون کات و در یک برداشت گرفته‌ شده و از این حیث، واجد ویژگی تجربی خاصی است.

این فیلم داستان زندگی دختری به نام افسانه را روایت می‌کند که حوالی ساعت ده و نیم صبح وارد خانه می‌شود. او تصمیم به انجام کاری دارد و باید آن را راس ساعت دوازده اجرا کند...

در فیلم سینمایی "بی انتها" همایون ارشادی، آیلین حسینیان، آزاده ریاضی، مرتضی یونس زاده، آتش گرکانی و نیما شاهرخ‌شاهی به ایفای نقش پرداخته‌اند و حسین صابری نیز تهیه کننده آن است.

سایر عوامل این فیلم نیز عبارتند از: امیر حسین جهددوست (کارگردان)، امیر عباس ترابی (مشاور و بازیگردان)، مهدی جعفری (مدیر تصویربرداری)، حمید اسلامی (صدابردار)، محمود موسوی نژاد (صداگذار)، آرمان موسی پور (آهنگساز)، حمید میرزائیان، مسعود روح زاده (طراحان صحنه)، سپیده راستی فر (طراح گریم)، سینا سیفی (جلوه های ویژه کامپیوتری)، مهدی مددکار (مدیر تولید)، مرتضی یونس زاده، پیمان قاسم زاده (دستیاران کارگردان)، مهتا پناهی (منشی صحنه)، لیلا خوش کنار (عکاس)، امیر سعید روح زاده (گرافیک)، با همراهی علیرضا رئیسیان، اصغر عبداللهی و حسین لطیفی.

تهیه کنندگان این فیلم سینمایی حسین صابری و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستند.

