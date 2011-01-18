100 میلیارد ریال به ساخت موزه دفاع مقدس گیلان اختصاص می یابد

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: در صورت تعیین و جانمایی زمین پروژه موزه دفاع مقدس می توان در سفر رییس جمهوری به استان کلنگ این پروژه را به زمین زد.

وی همچنین اظهارداشت: در خصوص مکانی در استان خوزستان که بتواند پایگاه و مکان مناسبی برای راهیان نور استان گیلان باشد از محل اعتبارات عمرانی در سفر سوم رییس جمهوری به گیلان اقدام لازم انجام خواهد شد.

استاندار گیلان با اعلام اینکه بحث راهیان نور از مباحث مهم است، گفت: این اردوها از جمله فعالیتهای مهمی است که همه آحاد مردم را متوجه اصول، ارزشها، متن و اصل کار و میراث شهدای بزرگوارمی کند و با هماهنگی، همفکری و هم اندیشی باید مشکلات و ضعف ها را به خوبی رفع کرد.

وی اظهارداشت: ستاد راهیان نورگیلان در سال گذشته عملکرد خوبی داشته و امسال نیز با توجه به استقبالی که وجود دارد باید بنحوی برنامه ریزی کرد تا نیازمندیهای مربوط به اعزام راهیان نور رفع شود.

قهرمانی چابک از سهمیه 32 هزارنفری استان در بخش راهیان نور در سال جاری خبرداد و افزود: تمامی مسئولان امر و دست اندرکاران راهیان نور به ارزش و نقش فرهنگی این کار واقف هستند بنابراین با حساسیت و دقت بیشتر از گذشته با تأمین اعتبارات لازم و فعال کردن کمیته های ستاد راهیان نور این سقف سهمیه استان را اجرایی خواهیم کرد.

وی در ادامه به سفر سوم رییس جمهوری به استان خبرداد و گفت: سفر سوم بزودی انجام می شود و پروژه ها و طرحهای که پیشنهاد شده بسیار تعیین کننده هستند که می تواند استان را مستقل، خودکفا و موجبات افزایش درآمد مردم و کاهش بیکاری قابل قبولی بوجود آورد و البته وجه ممتاز این سفر بحث و تکیه بر امور فرهنگی است.

استاندار گیلان افزود: بحث راهیان نور در کنار دیگر حوزههای فرهنگی همچون مساجد، کانونهای فرهنگی و قرآنی، مجتمع های فرهنگی، حوزههای علمیه، طرح روحانی در مدرسه و موزه دفاع مقدس و سایر امور در این سفر مطرح می شود و حداقل تا پنج سال آینده 650 میلیارد ریال اعتبار برای هر سال در امور فرهنگی هزینه می شود.

وی همچنین در خصوص نشر آثارشهدا و ایثارگران، ارتقای فرهنگ عمومی، تقویت و توسعه فضاهای فرهنگی با تکیه بر معارف و ارزشهای اسلامی، ارتقای نشاط اجتماعی از این اعتبارات فرهنگی استفاده خواهیم کرد و پوشش خوبی به اجرایی شدن هر چه بهتر این طرحهای فرهنگی خواهم داد.