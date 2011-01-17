سطح تحصیلات نیمی از کارکنان دانشگاه مازندران دیپلم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور ظهر دوشنبه در اولین دیدار با اعضای جدید شورای صنفی کارکنان این قشر را از ضلع های ماندگاری دانست که می توانند با ایجاد رفاقت و همکاری، به ایجاد سیستمی منسجم و کارآمد کمک کنند.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاه از کنار هم قرار گرفتن سه ضلع دانشجو، هیئت علمی و کارمند می تواند به کار خود ادامه دهد.

سرپرست دانشگاه مازندران در ادامه گفت: توانمند کردن، توجه به نیازهای منزلتی و معیشتی کارکنان، نظارت و برنامه ریزی مدون و حساب شده در این بخش یکی از اهداف مدیریت دانشگاه است که سعی می شود با اجرای تغییرات لازم، تعداد زیادی از نیروها هدفمند و نظام مند شوند.

وی افزود: وجود نیروهای کیفی در دانشگاه یکی از انگیزه هایی بود که مسؤلیت پست های ستاره دار را عهده دار شوند.

سرپرست دانشگاه مازندران اذعان داشت: با توجه به وجود این دیدگاه، سطح تحصیلات تعداد زیادی از نیروها حدود 55 درصد در حد دیپلم و کمتر است که این وضعیت یکی از دغدغه های اصلی دانشگاه است.

احمدپور همچنین گفت: از یک طرف دانشگاه با مازاد نیرو روبرو بوده و از طرفی با کمبود نیروی متخصص در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در بخش های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، پشتیبانی و امور مالی مواجه است.

کاظم ابراهیمی، دبیر شورای صنفی کارکنان با قدردانی از ایجاد تغییرات اساسی در مسائل رفاهی کارکنان از جمله برقراری حق مسکن گفت: شورای صنفی می تواند چشم مدیریت کلان و بازوی قوی اجرای اهداف دانشگاه باشد.

ایرج نیاز آذری، سخنگوی شورای صنفی دانشگاه مازندران به اهمیت وجود امنیت شغلی کارمند اشاره کرد و تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای قراردادی را از مطالبات مهم این قشر برشمرد. همچنین بررسی قانونی پرداخت حق جذب برابر با سایر دانشگاههای مشابه را از ریاست دانشگاه در خواست کرد.

نیاز آذری افزود: یکی از اساسی ترین مطالبات، افزایش سطح منزلتی کارکنان دانشگاه است که با ایجاد کلاسهای توانمندسازی اخلاقی و علمی بتوانند خود را با نیازهای روز جامعه همراه و همگام سازند و توجه خاص و پدرانه رئیس دانشگاه را خواستار شد.