طرح مطالعاتی احداث متروی قزوین به هشتگرد پایان یافت

حامد مانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: طرح مطالعاتی متروی هشتگرد به قزوین پس از شش ماه کار مستمر پایان یافت و هم ‌اکنون برای دریافت مجوزهای لازم و تخصیص اعتبار در کمیسیون ماده ۳۲ وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد.



مانی‌فر افزود: طرح احداث مترو از شهرهای جدید به مراکز استانها به جای ارائه در شورای عالی ترافیک، توسط وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب می‌رسد.



وی زمان احداث طرح مترو قزوین به هشتگرد را پنج سال اعلام کرد و گفت: هر چند زیرساختهای این طرح برای قطارهایی با سرعت بیش از۲۰۰ کیلومتر مطالعه شده اما سرعت پیش‌بینی شده برای راه‌اندازی آن۱۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین یادآور شد: متروی قزوین به هشتگرد دو خطه خواهد بود و ایستگاه آن نیز در ضلع شمالی آزاد راه قزوین به کرج قرار دارد و برای جبران اعتبار مورد نیاز مجبور شدیم در برخی خطوط و حریم جاده‌ای در مناطقی از مسیر تغییراتی ایجاد کنیم.



مانی‌فر گفت: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان قزوین۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای مترو قزوین به هشتگرد در سال ۹۰ پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: احداث مترو در افزایش انگیزه، راحتی و امنیت سفر نقش بسزایی دارد و به کاهش مصرف سوخت، هزینه جابجایی و نیز افزایش سرعت سفر کمک موثری خواهد کرد.