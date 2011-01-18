به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فتحی پس از چند سال تحصیل در کانادا اوایل سالجاری به ایران بازگشت و تیم ملی ووشو کشورمان را در بازی‌های آسیایی و مسابقات جام جهانی همراهی کرد. فتحی که اکنون سرمربی تیم نفت در مسابقات ووشو لیگ برتر باشگاه‌های کشور است، اردیبهشت‌ماه با پایان مدت قرارداد خود با این تیم به کانادا باز می‌گردد تا تحصیلات دانشگاهی خود را به اتمام برساند.

از میان اعضای کادر فنی تیم ملی ووشو، "وی ان دونگ" چینی برای ادامه کار با فدراسیون به توافق رسیده و در مسابقات جهانی 2011 ترکیه هدایت تیم ملی کشورمان را برعهده خواهد داشت. فدراسیون ووشو در تلاش است یکی از مربیان داخلی را جایگزین فتحی کند. از محمدرضا جعفری و اصغر شعبانی به عنوان گزینه‌های جایگزینی فتحی نام برده می شود.

در همین رابطه حسین اوجاقی به مهر گفت: فتحی به دلیل تحصیلات دانشگاهی سال آینده با ما نیست و باید یک نفر را به عنوان همکار "وی ان دونگ" انتخاب کنیم. البته هنوز برای این انتخاب تصمیم خاصی اتخاذ نشده اما جعفری، شعبانی، موحدنیا، نوروزی و میرمیران گزینه‌هایی برای حضور در کادر فنی تیم ملی ووشو هستند.

رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان مهرماه سال آینده به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد.