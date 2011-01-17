برگزاری یادواره شهدای فدائیان اسلام با سخنرانی پورمحمدی

به گزارش خبرگزاری مهر جمعیت فدائیان اسلام استان مازندران، بیست و نهمین یادواره شهدای فدائیان اسلام را به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد شهادت شهید سیدمجتبی نواب صفوی و یارانش(شهیدان سیدعبدالحسین واحدی، سیدمحمد واحدی، سیدحسین امامی، خلیل طهماسبی و شهید مظفرعلی ذوالقدر) برگزار می‌کند.



این مراسم چهارشنبه 29 دی در مسجد جامع قائم‌شهر برگزار می‌شود.