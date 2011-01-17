برگزاری یادواره شهدای فدائیان اسلام با سخنرانی پورمحمدی

به گزارش خبرگزاری مهر جمعیت فدائیان اسلام استان مازندران، بیست و نهمین یادواره شهدای فدائیان اسلام را به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد شهادت شهید سیدمجتبی نواب صفوی و یارانش(شهیدان سیدعبدالحسین واحدی، سیدمحمد واحدی، سیدحسین امامی، خلیل طهماسبی و شهید مظفرعلی ذوالقدر) برگزار میکند.
این مراسم چهارشنبه 29 دی در مسجد جامع قائمشهر برگزار میشود.
بیست و نهمین یادواره شهدای فدائیان اسلام با سخنرانی حجتالاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چهارشنبه 29 دی در قائمشهر استان مازندران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر جمعیت فدائیان اسلام استان مازندران، بیست و نهمین یادواره شهدای فدائیان اسلام را به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد شهادت شهید سیدمجتبی نواب صفوی و یارانش(شهیدان سیدعبدالحسین واحدی، سیدمحمد واحدی، سیدحسین امامی، خلیل طهماسبی و شهید مظفرعلی ذوالقدر) برگزار میکند.
کد مطلب 1234176
نظر شما