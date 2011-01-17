  1. سیاست
  2. سایر
۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

برگزاری یادواره شهدای فدائیان اسلام با سخنرانی پورمحمدی

برگزاری یادواره شهدای فدائیان اسلام با سخنرانی پورمحمدی

بیست و نهمین یادواره شهدای فدائیان اسلام با سخنرانی حجت‌الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چهارشنبه 29 دی در قائم‌شهر استان مازندران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر جمعیت فدائیان اسلام استان مازندران، بیست و نهمین یادواره شهدای فدائیان اسلام را به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد شهادت شهید سیدمجتبی نواب صفوی و یارانش(شهیدان سیدعبدالحسین واحدی، سیدمحمد واحدی، سیدحسین امامی، خلیل طهماسبی و شهید مظفرعلی ذوالقدر) برگزار می‌کند.

این مراسم چهارشنبه 29 دی در مسجد جامع قائم‌شهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 1234176

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها