مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری مرکزی معرفی شد

در متن حکم علی میرزایی آمده است : جناب آقای علی میرزایی،بنا به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و نظر به سوابق ارزنده خدمتی ، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری منصوب می نمایم .

اهمیت ویژه منابع انسانی و ضرورت تحول مستمر اداری از جمله الزاماتی است که حساسیت وظایف و جایگاه آن دفتر را مضاعف می نماید.

انتظار می رود در تعامل جدی با دستگاههای اجرائی و سایر بخشهای مرتبط شاهد اجرای دقیق برنامه های اساسی دولت مهرورز و عدالت گستر در خصوص منابع انسانی و تحول اداری استان باشیم.



