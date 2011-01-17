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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۱۵

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری مرکزی معرفی شد

اراک - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی استاندار مرکزی، علی میرزایی به سمت مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری منصوب شد.

در متن حکم علی میرزایی آمده است : جناب آقای علی میرزایی،بنا به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و نظر به سوابق ارزنده خدمتی ، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری منصوب می نمایم .

اهمیت ویژه منابع انسانی و ضرورت تحول مستمر اداری از جمله الزاماتی است که حساسیت وظایف و جایگاه آن دفتر را مضاعف می نماید.

انتظار می رود در تعامل جدی با دستگاههای اجرائی و سایر بخشهای مرتبط شاهد اجرای دقیق برنامه های اساسی دولت مهرورز و عدالت گستر در خصوص منابع انسانی و تحول اداری استان باشیم.


 

کد مطلب 1234178

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