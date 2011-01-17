ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بعد از ظهر دوشنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 150 ناشر از سراسر کشور حضور دارند و 20 هزار عنوان کتاب را در 150 غرفه به علاقه‌ مندان عرضه می‌ کنند .

نصرالله شفیعی با بیان اینکه این نمایشگاه یکصد و چهل و پنجمین نمایشگاه کتاب استانی است که در آن تمام کتابها با 40 درصد تخفیف عرضه می‌ شود، افزود: این نمایشگاه تا سوم دی در نمایشگاه دائمی بوشهر برپاست.

وی اظهار داشت: غرفه فعالیت‌های کودکان و نوجوانان، برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه کتاب از برنامه های جنبی است که در کنار این نمایشگاه برگزار می ‌شود .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: این نمایشگاه از امروز تا سوم بهمن از ساعت 9 تا 12 ظهر و 16 تا 21 شب پذیرای علاقه ‌مندان به کتاب و کتابخوانی است .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز کتاب را عصاره اندیشه انسان خواند و گفت: جهان کنونی جهان پیشرفت در همه ابعاد برپایه دانش و فناوری است که زیربنای دانش کتاب است .

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری با تاکید بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه اظهار داشت: ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه موجب پویایی و افزایش دانایی در جامعه می شود.