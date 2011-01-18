10 هزار تست میکروبی و شیمیایی از آب روستاهای استان مرکزی انجام شد

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه این آزمایشات میکروبی و شیمیایی در9 آزمایشگاه ثابت ویک آزمایشگاه سیار صورت گرفته است افزود: این شرکت به جهت اطمینان از کیفیت آب شرب روستاها 9 هزارتست میکروبی و یک هزار 250 تست شیمیایی انجام داده است .

وی با بیان اینکه هم اکنون کیفیت آب شرب روستاها به 97 درصد می رسد اظهارداشت:بدست آمدن این کیفیت درآب شرب روستاها به دلیل بکارگیری سیستم کنترل ازراه دور(اسکادا)، برگزاری مانورهای پیمایشی، استفاده از کلرزن گازی ،احداث آزمایشگاههای متعدد در شهرستانها و...می باشد.

حیدری از نصب سیستم جامع امورمشترکان خبر داد و گفت: شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی درراستای تحقق دولت الکترونیک وخدمت رسانی به روستاییان، سیستم جامع امورمشترکین را بصورت یکپارچه درسراسر استان پیاده سازی کرد .

وی اضافه کرد: براین اساس روستاییان برای صدورقبض ،اصلاح قبض،خرید انشعاب، محاسبه آب بها و ... نیازی ندارند به ستاد مرکزی مراجعه نمایندواین کار ضمن سهولت در خدمات دهی به مشترکان باعث صرفه جویی درهزینه و زمان و در نهایت افزایش رضایتمندی مشترکان شده است.