دهه فجر فرصت مناسبی برای تبیین مباحث انقلاب برای نسل سوم است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام حسین ذوالفقاری بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان سمنان گفت: گرامیداشت این ایام نباید تنها به این 10 روز خلاصه شود.
وی افزود: ما نباید دهه فجر را به زمانی خاصی محدود کنیم زیرا ملت ما همیشه در صحنه است و این مسئولیت مسئولان نظام را سنگینتر میکند.
وی با اشاره به اینکه شرایط کنونی کشور نیازمند وحدت بیشتر برای مقابله با ترفندها و توطئههای دشمنان انقلاب است، اظهار داشت: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی است که باید جوانان و نوجوانان را با دستاوردهای شکوهمند انقلاب اسلامی آشنا کرد.
به گفته وی، این ایام یکی از امتحان های بزرگ الهی بود که ملت بصیر و هوشیار و آگاه ایران اسلامی در آن زمان توانستند با موفقیت آن را پشت سر بگذارند.
وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید در باشکوه تر برگزارشدن برنامه های دهه فجر تمام تلاش خود را به کار گیرند، تصریح کرد: دهه فجر دهه بصیرت، آگاهی، روشن منشی، روشنگری و هدایت نسل جوان به سوی ارزشهاست.
وی با اشاره به تشکیل کمیته های مختلف این ستاد در استان سمنان، گفت: کمیته های اطلاع رسانی، نظارت و ارزیابی، ایثارگران، اصناف،بسیج و نیروهای مسلح، فضاسازی شهری و روستایی، افتتاحیه طرح های عمرانی و ... از کمیته های ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در استان است.
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