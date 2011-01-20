رفع محرومیت از شهرهای اقماری جزو اولویتهای البرز باشد

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: به دنبال تشکیل استان البرز لازم است محرومیت از شهرهای اقماری کرج زدوده شود ضمن اینکه باید با اتحاد در رفع مسائل و مشکلات مردم در بخشهای مختلف تلاش کنیم و جدیت داشته باشیم.

وی ادامه داد: در سفر اخیر رئیس جمهور و هیئت همراه به استان البرز 11هزار میلیارد ریال اختصاص یافت که مدیران باید با استفاده از این امر، امکان ارائه خدمات بیشتر و رفع مشکلات مردم را به بهترین نحو فراهم کنند.

نماینده کرج در خانه ملت گفت: البته استان شدن نباید تنها به کلام خلاصه شود و باید گستره خدمات و رفاه مردم به حدی زیاد شود که در عمل نیز استان باشیم و اقدامات استانی انجام دهیم.

وی اضافه کرد:‌ لازم است مسئولان استان تازه تاسیس البرز خدمات ارزشمندی به مردم ارائه دهند زیرا بخشی از زمینه های این امر با تشکیل استان البرز فراهم شده است و تحقق بخش دیگر آن نیازمند تلاش مسئولان است.

تشکیل البرز بسیاری از موانع کاری را از میان برداشته است

اکبریان افزود: تا پیش از تشکیل استان البرز به دلیل محدودیت اختیارات و اعتبارات امکان رفع کامل مشکلات مردم فراهم نبود درحالیکه به دنبال تشکیل استان، بسیاری از موانع موجود در این زمینه از میان برداشته شده است.

وی یادآور شد: اعضای شوراهای شهر و روستا به عنوان نمایندگان مردم در هرمنطقه باید با پرهیز از اختلاف برای خدمت به مردم و محرومین گام بردارند و بین آنها تعامل مطلوبی برقرار شود.