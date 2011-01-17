به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی ابراهیم زاده بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این سازمان به منظور اجرای تعهدات کنوانسیونهای بین المللی در حفاظت از محیط زیست و مقابله با آلودگیهای دریایی تجهیزات موردنیاز از جمله انواع مکنده خریداری کرده است.

وی اظهار داشت: این تجهیزات به ارزش پنج میلیون یورو برای بنادر استانهای بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گیلان و مازندران خریداری شده که یک میلیون و 250 هزار یورو از این اعتبار به بوشهر اختصاص یافته است .

ابراهیم زاده گفت: پیش از این تجهیزات استان برای مقابله با آلودگیهای دریایی بسیار محدود بود که با کمک آن سالانه سه تا چهار مورد آلودگی مهار می شد اما اکنون این اداره کل به تجهیزات نوین مهار آلودگیهای نفتی مجهز شده است .

ابراهیم زاده افزود: برای بهره برداری از این تجهیزات دو کارشناس هلندی و دانمارکی در دوره آموزشی دو روزه 30 کارشناس فنی و مقابله با آلودگیهای نفتی سازمان بنادر و دریانوردی بندر بوشهر، امام، چابهار، خرمشهر، آبادان و بندرعباس را در بوشهر آموزش می دهند .