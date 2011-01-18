مجتمع بافت فرش ابریشم در ساوه افتتاح می شود

عزیزالله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این مجتمع سومین کارگاه متمرکز قالیبافی در سطح استان مرکزی است، افزود: این کارگاه در روستای بندچای شهرستان ساوه در اسفند ماه سالجاری به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه عمده تولیدات این کارگاه فرش ابریشم است، بیان کرد: برای توسعه و تجهیز و احداث این کارگاه از تسهیلات فنی و اعتباری اداره فرش مبلغ 100 میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده است.

معاون توسعه داخلی سازمان بازرگانی استان مرکزی در ادامه اشتغالزایی زنان خانگی در روستاها، تأمین مواد اولیه برای قالیبافی و تأمین بیمه و پرداخت دستمزد را از جمله اهداف احداث و ایجاد کارگاه های متمرکز قالیبافی عنوان کرد و اظهار داشت: با آموزش های قالیبافی و آشنایی زنان با روش های نوین بافت فرش می توان به اشتغالزایی و کارآفرینی زنان و استقلال اقتصادی آنها کمک کرد.



