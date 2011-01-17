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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

سوگواره عکس دانشجویی «72 قاب» تمدید شد

سوگواره عکس دانشجویی «72 قاب» تمدید شد

تبریز - خبرگزاری مهر: نخستین مسابقه عکس عاشورایی با عنوان «72 قاب» ویژه دانشجویان منطقه دو کشور تا شش بهمن ماه جاری تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان دانشگاه های سراسری منطقه دو کشور تا ششم بهمن ماه 1389فرصت دارند آثار خود را به مدیریت امورفرهنگی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ارسال کنند.

در این مسابقه که به منظور ثبت و تجلی آداب و رسوم و سنت های ملی و مذهبی عزاداری سید الشهدا و مستند سازی مصور مناسک آئینی عاشورایی و مراسم سوگواری ایام محرم برگزار می شود هر دانشجوی عکاس می تواند با ارائه چهار قطعه عکس شرکت کند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به لینک سوگواره عکس دانشجوئی «72 قاب» در پرتال مدیریت امور فرهنگی، سایت دانشگاه هنر اسلامی تبریز مراجعه کنند.

کد مطلب 1234202

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