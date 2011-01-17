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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

سرهنگ رشتیانی:

عوارضی زنجان - قزوین از مهمترین نقاط حادثه‌خیز زنجان است

عوارضی زنجان - قزوین از مهمترین نقاط حادثه‌خیز زنجان است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه در 9 ماهه سال گذشته شاهد وقوع 86 فقره تصادف در عوارضی زنجان ـ قزوین بودیم، گفت: عوارضی زنجان - قزوین از مهمترین نقاط حادثه‌خیز استان است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ عبدالعلی رشتیانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به مشکلات عدیده عوارضی زنجان به تهران گفت: از اول فروردین تا 30 آذر ماه سال جاری 86 فقره تصادف در این نقطه رخ داده است که بیشترین میزان تصادفات در لاین شمالی این عوارضی به دلیل داشتن شیب و پیچ تند است.

وی با بیان اینکه نصب علائم هشدار دهنده لازم و کافی از برنامه‌های کوتاه مدت در این زمینه محسوب می‌شود، افزود: جابجایی عوارضی از محل کنونی تا سه‌راهی طارم از برنامه‌های بلند مدت در این زمینه است.  
 
سرهنگ رشتیانی ادامه داد: امسال 15 درصد با کاهش تصادفات همراه بوده است که این آمار نیز قابل قبول نبوده و باید کاهش یابد که یکی از راه‌های کاهش آمار تصادفات در این منطقه، افزایش علائم هشداردهنده و یا انتقال این عوارضی تا سه راهی طارم است.
 
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه 100 نقطه حادثه‌خیز در استان زنجان وجود دارد افزود: تا کنون 10 نقطه حادثه خیز در استان برطرف شده و زمان‌بندی لازم برای حل مشکلات سایر نقاط حادثه خیز نیز وجود دارد.

وی با اشاره به زمان‌بر و وقت‌گیر بودن ترمیم نقاط حادثه‌خیز ادامه داد: باید برنامه‌ریزی مناسبی برای حل مشکلات نقاط حادثه خیز انجام شود.

وی با بیان اینکه ترمیم 3 نقطه حادثه‌خیز در استان در دستور کار قرار دارد، افزود: سه‌راهی طارم و تقاطع سجاس از جمله این سه نقطه محسوب می‌شود.

وی در ادامه از جاده زنجان ـ خرمدره به‌عنوان حادثه‌خیزترین محور استان یاد کرد و گفت: 16 درصد تصادفات صورت گرفته در محورهای مواصلاتی استان، در این محور اتفاق می‌افتد.
کد مطلب 1234208

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