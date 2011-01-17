به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ عبدالعلی رشتیانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به مشکلات عدیده عوارضی زنجان به تهران گفت: از اول فروردین تا 30 آذر ماه سال جاری 86 فقره تصادف در این نقطه رخ داده است که بیشترین میزان تصادفات در لاین شمالی این عوارضی به دلیل داشتن شیب و پیچ تند است.
وی با بیان اینکه نصب علائم هشدار دهنده لازم و کافی از برنامههای کوتاه مدت در این زمینه محسوب میشود، افزود: جابجایی عوارضی از محل کنونی تا سهراهی طارم از برنامههای بلند مدت در این زمینه است.
سرهنگ رشتیانی ادامه داد: امسال 15 درصد با کاهش تصادفات همراه بوده است که این آمار نیز قابل قبول نبوده و باید کاهش یابد که یکی از راههای کاهش آمار تصادفات در این منطقه، افزایش علائم هشداردهنده و یا انتقال این عوارضی تا سه راهی طارم است.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه 100 نقطه حادثهخیز در استان زنجان وجود دارد افزود: تا کنون 10 نقطه حادثه خیز در استان برطرف شده و زمانبندی لازم برای حل مشکلات سایر نقاط حادثه خیز نیز وجود دارد.
وی با اشاره به زمانبر و وقتگیر بودن ترمیم نقاط حادثهخیز ادامه داد: باید برنامهریزی مناسبی برای حل مشکلات نقاط حادثه خیز انجام شود.
وی با بیان اینکه ترمیم 3 نقطه حادثهخیز در استان در دستور کار قرار دارد، افزود: سهراهی طارم و تقاطع سجاس از جمله این سه نقطه محسوب میشود.
وی در ادامه از جاده زنجان ـ خرمدره بهعنوان حادثهخیزترین محور استان یاد کرد و گفت: 16 درصد تصادفات صورت گرفته در محورهای مواصلاتی استان، در این محور اتفاق میافتد.
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