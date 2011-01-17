کسب عناوین برتر جشنواره سراسری تئاتر توسط معلولان زنجانی

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رتبه اول بخش طراحی عروسک این جشنواره به جواد جریان قلم، طراح عروسکهای نمایشی "در جستجوی قطعه گمشده" اختصاص یافت و این نمایش در بخش گروه بازیگران نیز به همراه سه نمایش دیگر مورد تقدیر قرار گرفت.

حمیرا ابراهیمی بازیگر نمایش "سرهنگ و پرندگان" نیز در بخش بازیگری زن (با معلولیت جسمی – حرکتی) لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه دوم را از آن خود کرد.

رویا صالحی و حسین نجفی، دیگر بازیگران این نمایش نیز به ترتیب در بخش های بازیگری همراه زن و بازیگری مرد رتبه اول را به خود اختصاص دادند.

نمایش "سرهنگ و پرندگان" در بخش طراحی صحنه نیز حائز مقام اول شد و فاطمه شهبازی، طراح صحنه این نمایش لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش را دریافت کرد.

چهارمین جشنواره سراسری تئاتر معلولین از 23 لغایت 26 دی ماه با حضور 15 گروه از استان های بوشهر، زنجان، اردبیل، ایلام، کرمانشاه، همدان، چهار محال و بختیاری، تهران، اصفهان، کهکیلویه و بویر احمد، مازندران و گلستان در مجموعه تالارهای نمایشی حوزه هنری تهران برگزار شد.

عزت الله انتظامی، حسن دولت آبادی و سعید کشن فلاح، داوری این جشنواره را بر عهده داشتند.

