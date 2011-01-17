مشکلات سرمایه گذاران در گلستان رفع می شود

به گزارش خبرگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا بعد از ظهر دوشنبه در نشست این ستاد افزود: مقرر شد کمیته ای ویژه با حضور شرکت شهرک های صنعتی، اداره کل ثبت اسناد، سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، جهت رفع مشکل شهرک صنعتی بندرترکمن تشکیل شود.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان بر اهمیت جذب سرمایه گذاری و تاثیر آن بر اشتغالزایی استان تاکید کرد.

رضا غلامی گفت: جلسات ستاد سرمایه گذاری یکی از جلسات مهم استان و استـانداری است که با تداوم تشــکیل آنها، بسـتری امن برای جذب سرمایه گذاری در استان فراهم خواهد آمد.

به گزارش مهر، در این نشست مقرر شد، به منظور تسهیل در امر سرمایه گذاری و جلوگیری از تاخیر در مراجعات و تعلل در پیگیری امور سرمایه گذاری، چنان چه سرمایه گذار ظرف مدت یک ماه، پیگیر اقدامات مرحله نهایی پروژه نشود، پروژه توسط دستگاه صادرکننده مجوز در اختیار سایر سرمایه گذاران داوطلب قرار گیرد.



همچنین مقرر شد با پیگیری مرکز خدمات سرمایه گذاری، اداره کل محیط زیست و سازمان صنایع و معادن مشکل مجوز پروژه های سیمان پیوند گلستان، بازیافت و پروژه نگین ترکمن و چندین پروژه مطروحه دیگر برطرف شود.

در ادامه، به بررسی مسائل و مشکلات پیش روی تعدادی از سرمایه گذاران در بخش های مختلف پرداخته شد و دستگاه ها مکلف به اجرای مصوبات شدند.