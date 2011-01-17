معضل اعتیاد در قم نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی در دیدار با جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم؛ معضل اعتیاد را در استان قم نگران کننده عنوان کرد و گفت: تمام خانواده‌ها نگران آینده جوان‌های خود هستند و به طور قطع خواستار مبارزه‌ صحیح با این معضل هستند.



وی بهترین راه پیشگیری را اطلاع رسانی صحیح عنوان کرد و افزود: برگزاری کلاس‌های پیشگیری در سطوح مختلف به خصوص جهت دانش‌آموزان سطح آگاهی آنان را بالا می‌برد و یقیناً مثمر ثمر خواهد بود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشکل اعتبار این سازمان اظهار داشت: نمایندگان تمام استان‌های کشور نسبت به ضرورت مبارزه با این بلای خانمان‌سوز واقف هستند و در این رابطه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند و امیدواریم با پیگیری‌های مسئولان استان اعتبار مورد نیاز به این سازمان اختصاص یابد تا به نحو شایسته به این امر پرداخته شود.



در ابتدای جلسه آقای دکتر عطوفی ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، خواستار ایجاد بستری مناسب جهت افزایش اعتبار برای فعالیتهای سازنده‌تر این سازمان شد.