"غلامرضا مظلوم" مدیرکل دارایی البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس سازمان امور مالیاتی ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مظلوم در دارایی البرز افزود: لازم است وظیفه ای کردن کار در زمینه فعالیتهای دارایی و مالیاتی دنبال شود تا شاهد گسترش کمی و کیفی اثربخشی در این خصوص باشیم.

علی عسکری ادامه داد: لازم است در ابتدا تعریف و وظیفه ای کردن کار انجام شود و بعد از آن به پیاده کردن IPS بپردازیم تا زمینه ها از قبل فراهم شده باشد.

وی عنوان کرد: تلاش می کنیم تا وظیفه ای کردن یادشده در اسرع وقت انجام و تکمیل شود ضمن اینکه در این زمینه به همکاری و تعامل مسئولان و مدیران مالیاتی و دارایی نیز نیاز داریم.

عسکری گفت: در عین حال باید تلاش کنیم تا درآمدهای مالیاتی را به میزان مورد نظر و قابل قبول برسانیم و در این زمینه تلاش و توجه را معطوف امر کنیم.

این مسئول عنوان کرد: لازم است زمینه های لازم برای پیاده کردن طرح جامع مالیاتی از هم اکنون فراهم شود و در این خصوص شاهد افزایش جدیتها و اثربخشی اقدامات مربوطه باشیم.

وی افزود: معمولا طی دو ماه آخر شاهد رشد صعودی درآمد مالیاتی نسبت به ماه های اول هستیم که این امر باید مد نظر قرار گیرد.‌

30 درصد رشد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است

وی خاطرنشان کرد: بیش از 30 درصد رشد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و تعهد کرده ایم که این رشد را ایجاد کنیم و آن را محقق سازیم.

این مسئول افزود: لازم است تلاشهای خود را افزایش دهیم تا این رشد در زمان تعیین شده محقق شود و بتوانیم به تعهدات خود در این خصوص عمل کنیم.

ارتقای امور مالیاتی در البرز نیازمند تعامل استانداری است

عسکری اضافه کرد: گسترش کمی و کیفی امور مالیاتی و دارایی در البرز نیازمند تعامل و همکاری دستگاه های ذیربط است و استانداری در این زمینه وظیفه جدی دارد.

وی یادآور شد: در زمینه امور مالیاتی در کرج فعالیتهای خوبی انجام شده و این امر باید تداوم داشته باشد.