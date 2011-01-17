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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۷

رئیس شرکت ملی انرژی مالزی بر استفاده از انرژی هسته ای تاکید کرد

رئیس شرکت ملی انرژی مالزی بر استفاده از انرژی هسته ای تاکید کرد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : رئیس شرکت ملی انرژی مالزی گفت که انرژی هسته ای تنها پاسخ به نیاز مالزی به منبعی مطمئن برای تولید برق است که باید به طور جدی پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار چاپ ، خلیب محمد نوح افزود: فاجعه سیل اخیر در استرالیا و افزایش قیمت و محدودیت تامین زغال سنگ برای تولید برق، نیاز مالزی به تولید برق از انرژی هسته ای را بیش از پیش نمایان کرد.

وی افزود: با توجه به کمبود زغال سنگ در کشور و افزایش تقاضا در نیمکره شمالی در فصل سرما، مالزی مجبور است زغال سنگ مورد نیاز خود را با قیمت بالاتری خریداری کند.

محمد نوح تصریح کرد: امروز اقدامات و فناوری ایمن سازی نیروگاههای هسته ای بهتر از 30 سال گذشته است.

وی تاکید کرد: شرکت ملی انرژی مالزی از اقدامات و تصمیم دولت برای راه اندازی نخستین نیروگاه هسته ای کشور تا سال 2021 حمایت می کند.

مالزی سالانه 18 میلیون تن از زغال سنگ مورد نیاز برای تولید برق خود را از خارج از کشور خریداری می کند که از این میزان 17 درصد از استرالیا، 71 درصد از اندونزی و 11 درصد از آفریقای جنوبی تامین می شود.

هفته گذشته نیز وزیر انرژی و فناوری و اب مالزی بر حق استفاده این کشور از انرژی هسته ای تاکید کرد.
 

کد مطلب 1234235

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