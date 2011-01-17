نمایشگاه عکس سینمای ایران در سال 88 در برج آزادی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که به همت انجمن عکاسان خانه سینما در برج آزادی برگزار می شود، شامل 190 فریم عکس از 38 فیلم ساخته شده در سال 88 بوده که به طور میانگین از هر فیلم 4 عکس در این نمایشگاه به نمایش درخواهد آمد.



این نمایشگاه با تلاش عکاسانی چون نادر فوقانی، مجید صباغ بهروز، مهدی دلخواسته، بهرنگ دزفولی، عبدالله عبدی نسب، حافظ احمدی و ... برپا شده است.



نمایشگاه عکس سینمای ایران پیش از این در شهریور سال جاری به مناسبت جشن خانه سینما در پردیس سینمای ملت دایر شده بود که با استقبال کم نظیر علاقمندان مواجه شد.



حافظ احمد رئیس انجمن عکاسان سینمای ایران و مسئول برگزاری نمایشگاه در این ارتباط عنوان کرد:قصد داریم پس از افزایش تعداد عکس های در اختیارمان، این نمایشگاه را در سایر شهرها نیز برپا کنیم؛ همچنین قرار است در نمایشگاه دیگری 30 سال عکس سینمای ایران را با جمع آوری عکس های برگزیده به تصویر بکشیم.



وی در خصوص علت انتخاب برج آزادی برای برپایی این نمایشگاه افزود: پیش از این قرار بود این نمایشگاه در تالار وحدت برگزار شود، اما نظر به تحرکات فرهنگی اخیر برج آزادی، به این نتیجه رسیدیم که نگارخانه وزین این برج بیشتر مستعد برپایی چنین نمایشگاهی است.



نمایشگاه عکس سینمای ایران از 27 دی تا10 بهمن در نگارخانه های اصلی اقوام و آئینه برج آزادی از ساعت 9 تا 18 میزبان بازدید کنندگان خواهد بود.