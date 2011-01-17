مهلت ارسال آثار به جشنواره "ق..." تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره "ق..." (و قاف حرف آخر عشق است) با هدف تلفیق علم و هنر، کشف استعدادهای نو در دانشگاه‌ها، بازشناخت فرهنگ ادبی و ایجاد جریان‌های ارزشی و متعالی به ویژه در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

پیشتر آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا پایان دی در نظر گرفته شده بود که دبیرخانه، این مهلت را تا 10 بهمن تمدید کرد. تاکنون بیش از 200 اثر از دانشجویان رشته‌های فنی- مهندسی به دبیرخانه این جایزه رسیده است.

جشنواره "ق... " در دو بخش کلاسیک و نو و با موضوع آزاد توسط کانون اندیشه دانشجوی مسلمان با همکاری حوزه هنری و همراهی شهرداری تهران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر و خانه شهریاران جوان برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر پنج اثر خود را تا 10 بهمن به نشانی تهران، تقاطع حافظ و سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دفتر کانون اندیشه دانشجوی مسلمان ارسال کنند. دانشجویان باید مشخصات کامل، تحصیلات، نشانی و شماره تلفن خود را به همراه آثار ارسال کنند.