تصمیمات جدید دولت براى تکمیل و تجهیز پروژه هاى گردشگرى در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت در راستای تکمیل و تجهیز پروژه های گردشگری و تامین بخشی از زیر ساخت های مناطق نمونه گردشگری با اختصاص بودجه به پروژه های در دست اجرا در استان البرز موافقت کرد.

هیئت وزیران در سومین دور سفرهای استانی که در مرکز استان البرز تشکیل شد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را موظف کرد با همکاری استانداری و رعایت قوانین و مقررات، نسبت به اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال برای تأمین بخشی از زیرساختهای مناطق نمونه گردشگری که دارای سرمایه‌گذار و طرح جامع مصوب باشند با مشارکت استان به نسبت مساوی طی سالهای 1390 تا 1392 و تکمیل مطالعه امکان‌سنجی برای 10 منطقه نمونه گردشگری اقدام کنند.

بر این اساس، خرید هفت دستگاه خودروی سواری برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و احداث دو کمپینگ (اردوگاه) گردشگری در محدوده دو شهر فاقد کمپینگ (اردوگاه) با مشارکت بخش خصوصی طی سال های 1390 و 1391 با تأمین زمین از سوی استان و تجهیز آن توسط سازمان نیز به عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گذاشته شده است.

بر اساس این مصوبه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است تأمین بخشی از سود تسهیلات بانکی به مبلغ دو هزار میلیارد ریال تا سقف چهاردرصد از منابع بانک های استان جهت پرداخت به سرمایه‌گذاران بخش گردشگری و صنایع دستی استان و اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال جهت مرمت و احیای آثار و ابنیه تاریخی استان با مشارکت استان به نسبت مساوی در سال 1390 اقدام کند.

دولت همچنین راه‌اندازی و تجهیز سه موزه در کرج، طالقان و ساوجبلاغ پس از تأمین ساختمان توسط استان، بررسی و شناسایی آثار باستان‌شناسی در استان و تهیه پرونده‌های ثبتی و تعیین حریم توسط پژوهشگاه سازمان با مشارکت استان در سال 1390 را بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گذاشته است.

بر اساس این مصوبه، مبلغ هشت میلیارد ریال جهت تملک بناهای شاخص استان با مشارکت استان به نسبت مساوی در سال 1390و ده میلیارد ریال برای اجرای طرح احیای بافت تاریخی و توسعه زیرساخت های روستای نمونه گردشگری برغان در سال های 1389 و 1390 و تأمین بقیه اعتبارات توسط استان اختصاص می یابد.

همچنین بر اساس مصوبه هیئت وزیران، کارگروهی با عضویت رؤسای سازمان‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست و وزیران جهاد کشاورزی، نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، رئیس‌دفتر مناطق محروم کشور، استاندار البرز و با مسئولیت وزیر کشور به منظور مطالعه دره‌های طبیعی استان و تعیین تکلیف حریم های منطقه آسارا در مسیر جاده چالوس به عنوان مناطق نمونه گردشگری تشکیل می‌شود.



این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.